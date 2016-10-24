T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Savunma devleri ASELSAN ile Roketsan sözleşme imzaladı

ASELSAN ve ROKETSAN arasında 21 Ekim'de, Komuta Kontrol ve Haberleşme Sistemi tedariki için 24 milyon 500 bin dolarlık sözleşme imzalandığı duyuruldu

24 Ekim 2016 20:20

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ile Roketsan AŞ arasında Komuta Kontrol ve Haberleşme Sistemi tedariki için 24 milyon 500 bin dolarlık sözleşme imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, ASELSAN ile Roketsan arasında bir yurt içi son kullanıcı ihtiyacına yönelik olarak Komuta Kontrol ve Haberleşme Sistemi tedariki için 21 Ekim'de 24 milyon 500 bin dolar tutarında sözleşme imzalandığı belirtildi.

Proje teslimatlarının 2017-2021 döneminde tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Fortune Türkiye'de yer alan habere göre şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifakeler kullanıldı:

"ASELSAN ile ROKETSAN arasında bir yurtiçi son kullanıcı ihtiyacına yönelik olarak Komuta Kontrol ve Haberleşme Sistemi tedariği için 21.10.2016 tarihinde 24.500.000,- ABD Doları tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Proje teslimatlarının 2017-2021 yıllarında tamamlanması hedeflenmektedir. " 

 

 

ETİKETLER

ASELSANROKETSANsözleşmeimzaladımilyon dolaraçıklamasavunma devlerisavaş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24