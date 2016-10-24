Savunma devleri ASELSAN ile Roketsan sözleşme imzaladı

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ile Roketsan AŞ arasında Komuta Kontrol ve Haberleşme Sistemi tedariki için 24 milyon 500 bin dolarlık sözleşme imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, ASELSAN ile Roketsan arasında bir yurt içi son kullanıcı ihtiyacına yönelik olarak Komuta Kontrol ve Haberleşme Sistemi tedariki için 21 Ekim'de 24 milyon 500 bin dolar tutarında sözleşme imzalandığı belirtildi.

Proje teslimatlarının 2017-2021 döneminde tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Fortune Türkiye'de yer alan habere göre şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifakeler kullanıldı:

"ASELSAN ile ROKETSAN arasında bir yurtiçi son kullanıcı ihtiyacına yönelik olarak Komuta Kontrol ve Haberleşme Sistemi tedariği için 21.10.2016 tarihinde 24.500.000,- ABD Doları tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Proje teslimatlarının 2017-2021 yıllarında tamamlanması hedeflenmektedir. "