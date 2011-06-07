-SAVUNMA BAKANLIĞI DA İSİM LİSTESİNİ GÖNDERDİ DİYARBAKIR (A.A) - 07.06.2011 - Adalet Bakanlığının ardından Milli Savunma Bakanlığı da Diyarbakır 5 No'lu Askeri Cezaevinde 12 Eylül döneminde yaşanan işkence iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, o dönem görev yapan personelin isim listesini Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının, Diyarbakır 5 No'lu Askeri Cezaevinde 12 Eylül döneminde tutuklu kalan ve işkence gördüklerini ileri süren vatandaşların suç duyurusu üzerine başlattığı soruşturma sürdürülüyor. Soruşturmayı yürüten savcılığın, o dönem cezaevinde görevli personeli belirlemek için Adalet, İçişleri ve Milli Savunma bakanlıklarına yazı yazmasının ardından Adalet Bakanlığından gönderilenin yanı sıra Milli Savunma Bakanlığından gönderilen isim listesi soruşturma dosyasına konuldu. Adalet Bakanlığınca bir süre önce gönderilen, aralarında dönemin cezaevi müdürü, infaz memurları ve adli personelin bulunduğu listenin ardından Milli Savunma Bakanlığından istenen isim listesi de savcılığa ulaştı. Bakanlığın gönderdiği ve çoğu alt rütbeli askeri personelden oluşan 14 kişilik isim listesini inceleyen savcılık, söz konusu listede mağdurların beyanlarında adı geçen askeri personelin isimlerinin bulunmadığını belirledi. Savcılık, yeniden Milli Savunma Bakanlığına yazı yazarak, mağdurların beyanlarında adı geçen askeri personelle ilgili bilgi istedi. Savcılığın, Milli Savunma ve İçişleri Bakanlığından istenen bilgilerin gelmesinden sonra ifade almaya başlayacağı bildirildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 No'lu Askeri Cezaevinde kalanların 12 Eylül döneminde kötü muamele gördüklerini iddia ettikleri kişilerin yakalanması için 11 Ekim 2010'da suç duyurusunda bulunması üzerine soruşturma başlatmıştı.