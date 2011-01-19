Savunma bakanlığı AYİM kararına itiraz etti

T24 - Milli Savunma Bakanlığı, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin (AYİM), Tümgeneral Gürbüz Kaya ve Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu'nun, ''Bir üst rütbeye terfi ettirilmeme işleminin iptali'' istemini yerinde bulduğu kararına itiraz ederek, kararın düzeltilmesini talep etti.





Tümgeneral Gürbüz Kaya, Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu ile Jandarma Tümgeneral Halil Helvacıoğlu, ''Yüksek Askeri Şura'nın 1-4 Ağustos 2010 tarihlerinde yaptığı toplantıda alınan terfi kararının kendileri yönünden uygulanmaması işleminin iptali'' istemiyle dava açmışlardı.





AYİM Daireler Kurulu'nda 24 Aralık 2010 da yapılan görüşmede oybirliğiyle işlemin iptaline karar verilmişti. AYİM'in işlemin iptaline ilişkin gerekçeli kararında, davacıların bir üst rütbeye terfine kanunen bir engel bulunmadığı belirtilerek, ''Genelkurmay Başkanlığı tarafından, ilgili bakanlıklar makamına teklif edilen terfi kararnamesinin imzalanmayarak, geri çevrilmesi ve bunun zorunlu sonucu olan bir üst rütbeye terfi ettirilmeme işleminin hukuka aykırı olduğu değerlendirilmiştir'' denilmişti.





Diğer taraftan, 22 Kasım 2010 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından söz konusu generaller ve amiral açığa çıkarılmışlardı.





AYİM, 3 Aralık 2010'da, komutanların açığa alınmasıyla ilgili işlemin yürütmesinin durdurulması istemini oy çokluğuyla reddetmişti.





Milli Savunma Bakanlığı, AYİM'e başvurarak Tümgeneral Gürbüz Kaya ve Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu hakkındaki kararın düzeltilmesini talep etti.





Jandarma Tümgeneral Halil Helvacıoğlu hakkındaki kararla ilgili ise henüz bir talepte bulunulmadığı bildirildi.





Talebin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılması gerekiyor. ''Kararın düzeltilmesi'' talebi AYİM Daireler Kurulu'nda görüşülerek karara bağlanacak.



