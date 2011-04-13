Savunma Bakanı Vecdi Gönül: Düzen değişirse asker elbette uyar

T24



"Seçimden sonra bir başka Anayasa gündeme gelecek'



'Plajla hiçbir alakası yok'



Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Konya Valisi Aydın Nezih Doğan ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'i makamlarında ziyaret etti. Daha sonra AK Parti Konya İl Başkanlığı'na geçen Bakan Gönül, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Gönül, "Demokratik ülkelerde askerlerin konuşması olağan karşılanmamaktadır. Türkiye'de de askerlerin bazı konularda açıklama yapmalarının önlenmesi için atmayı düşündüğünüz bir adım var mı?" şeklindeki bir soruya şu şekilde cevap verdi: "Bugün bu şekilde uygulanmaya imkan veriyor. Hukuki düzeni değiştirirseniz hiç şüpheniz olmasın ki askerlerimiz hukuka fevkalade bağlıdırlar. Belki hukuka bağlılık bakımından Türkiye'nin en sekin kuruluşudur. Ona göre düzenleri alınmıştır. Düzen değişirse elbette asker uyar. Bu uygulama bu hukuk düzeninden kaynaklanmaktadır."Anayasa çalışmalarına değinen Bakan Gönül, Türkiye'de anayasa değişikliğinin referandumda önemli bir çoğunlukla kabul edildiğini söyledi. Bu değişikliğin nihai değişiklik olmadığını dile getiren Gönül, "Türkiye'nin devlet ve millet olarak gösterdiği hızlı gelişim ve değişim kuralların da değişimini gerektiriyor. Sayın Başbakanımızın da beyan ettiği seçimden sonra Türkiye'nin ihtiyacı olan bir başka anayasa gündeme gelecektir." dedi.Seçim sonrasında Genelkurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanıp bağlanmayacağı yönündeki bir soru üzerine Bakan Gönül, "Söylediğiniz konu sürekli tartışılan bir konudur. Ancak NATO ülkelerine, batı ülkelerine baktığımız zaman genelkurmayın teşkilatlanmasında tek bir modelin olmadığını, çeşit çeşit modellerin olduğunu ama başkomutanlığın devamlı devlet başkanlığında olduğunu görüyoruz. Onun altındaki teşkilatlanma anayasa değişikliği sırasında elbette görüşülecektir. Görüşler alınacaktır ancak 'şu şuna bağlanacaktır' gibi peşin bir kanaatle yola çıkılması söz konusu değildir." diye konuştu.Vecdi Gönül, 'Engin Alan ve Mehmet Haberal gibi isimlerin milletvekili adayı olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorusuna ise "Herkese hayırlı olsun. Unutmayın ki ben de adayım onlar da aday. Şuanda bakanlık görevinde bulunmamız seçim sandığında hiçbir şeyi değiştirmiyor." cevabını verdi.Gönül, bakanların sahil şehirlerinden aday gösterilmesini ise, "Bunun plajla hiçbir alakası yoktur." sözleriyle değerlendirdi.