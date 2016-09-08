Savunma Bakanı Işık: Rakka operasyonuna YPG katılamaz

Savunma Bakanı Fikri Işık Suriye'de IŞİD'in elindeki Rakka kentine yönelik operasyonların merkezinde Kürt güçlerinin olmaması gerektiğini söyledi.

Londra'da Reuters ajansına demeç veren Işık "Türkiye yalnızca YPG güçlerine dayanma yerine operasyonların merkezinde bölgenin yerli halkının bulunması gerektiği konusunda ısrarlı" diye konuştu.

Işık "Türkiye YPG güçlerinin DAEŞ operasyonlarını bahane ederek toprak genişletme ve güç kazanmasına izin vermeyecek" dedi.

Savunma Bakanı ayrıca YPG üyelerinin Menbic'i aldıktan sonra hala Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmediklerini de ekledi.

Işık, YPG'nin Fırat'ın doğusuna geçmesi durumunda, Türkiye'nin Menbic çevresinde herhangi bir askeri operasyon yapmayacağını kaydetti.

Birleşmiş Milletler (BM) Barışı Koruma Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Londra'da bulunan Işık, ABD'li mevkidaşı Ash Carter ile bir görüşme yaptı.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iki bakanın Rakka kentini IŞİD'den geri alırken operasyonlara yerel güçlerin dahil olmasının önemini ele aldıkları söylendi.

Pentagon açıklamasında "İki bakan Suriye'nin Kuzeyi'nde Türkiye'nin IŞİD'e karşı başarılarını ele aldı. Carter ABD'nin Türkiye'ye IŞİD'i sınırından temizleme çabalarına destek vermeyi sürdüreceği güvencesi verdi" denildi.

Açıklamada ayrıca "İkili ayrıca Rakka'nın geri alınmasında yerel güçlerin ana rol oynamasının önemine değindi" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cerablus operasyonunun başarısının ardından bölgeyle ilgili her türlü planda Türkiye'nin göz önüne alıncağını söyledi.

Erdoğan "Cerablus operasyonunun başarısı Suriye'deki bütün dengeleri alt üst etti. Başarı beraberinde yeni fırsat ve imkanları da getiriyor. Cerablus operasyonu dünyanın bölgeye bakışını değiştirdi. Bundan böyle bölgede Türkiye'nin göz önüne alınmadığı bir planın devreye sokulması mümkün değildir" diye konuştu.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da IŞİD'in tamamen ortadan kaldırılması için hem Irak hem de Suriye'de operasyon yürütmek gerektiğini söyledi.

Londra'da Suriye konulu görüşmelere katılan Çavuşoğlu "Rakka Suriye'de DAEŞ'in üssüdür. Rakka'dan DAEŞ'i temizlemediğiniz sürece DAEŞ'in mevcudiyeti Suriye de hatta Irak'ta devam eder, çünkü hem Irak'a hem de Suriye'ye gelip geçiyorlar, geçişgenlik var. Zaten sınır diye birşey kalmadı maalesef ortada. Burada mevcudiyeti devam edecektir. O nedenle eğer DAEŞ'i tamamen Suriye'den temizlemek istiyorsak, hem Musul hem de Rakka opersayonu çok önemli. Biz başından beri bunu söylüyoruz. Karadan yerel güçleri desteklemesek, kara operasyonu olmazsa havadan saldırılarla DAEŞ'i yok etmek mümkün değil" diye konuştu.