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Savunma Bakanı Işık: Milli uçağın motorunun da yerli üretilmesi için gayret gösteriyoruz

"Türkiye'de en çok proje üreten kurumlardanız"

08 Haziran 2017 17:22

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "milli muharip uçağın motorunun yerli olacağını" açıkladı.
Işık, başlatılan TF-X projesinde, uçağın en kritik parçalarından olan motor kısmının da Türk mühendislerince üretilmesi için gayret gösterdiklerini söyledi.

"En çok proje üreten kurumların başındayız"

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, dün akşam Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nda düzenlenen iftar programına katıldı. Işık, Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın 35 milyar doları geçen proje stoğuyla Türkiye'de en çok proje üreten kurumların başında geldiğini vurguladı.

 

"Kararlı ve yoğun çalışmalar sonucunda, Türkiye'nin savunma sanayiinde çok önemli bir noktaya geldiğini" anlatan Işık, kritik teknolojiler üzerinde daha fazla yoğunlaşılacağını söyledi.
Işık, "Milli muharip uçağımızı yapacağız, motorunun da yerli olması için gayretimizi sürdüreceğiz. Kolay olmadığını biliyoruz ama ekip çalışmasıyla başaramayacağımız bir şeyin olmadığını da biliyoruz" dedi.

 

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