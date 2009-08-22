Savunma Bakanı Interpol tarafından aranıyor!

Arjantinli savcı, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedincjad'ın güven oyu için Meclise gönderdiği yeni kabine listesinde Savunma Bakanı olarak görülen Ahmed Vahidi'nin İnterpol tarafından arandığını söyledi.



Savcı Alberto Nisman, Vahidi'nin 18 Temmuz 1994'de Arjantin Yahudileri Müşterek Cemiyeti (AMIA) binasına düzenlenen ve 85 kişinin ölümüne, 300 kişinin yaralanmasına yol açan, Arjantin tarihindeki en kanlı terör eylemine karıştığı sanıldığı için İnterpol tarafından 2007'den beri aranmakta olduğunu kaydetti.



Alberto Nisman, Arjantin adli makamlarının Vahidi hakkında tutuklama emri çıkarttığını da hatırlattı ve Vahidi'nin atamasıyla ilgili olarak, "Böyle bir atama ciddi anlamda kötü olur" dedi.



Arjantinli savcı, Vahidi'nin El Kuds özel grubunun eski lideri olduğunu da hatırlattı ve bu grubun AMIA saldırısında çok önemli rolü bulunduğuna dikkati çekti.



ABD: Rahatsız edici



ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'da Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad'ın yeni kabinesinde Savunma Bakanı olarak görülen Ahmed Vahidi'nin İnterpol tarafından aranıyor olmasının rahatsız edici olduğunu bildirdi.



Bakanlık sözcüsü Ian Kelly, "Bu bilgiler doğruysa ve bu kişinin bakanlığı onaylanırsa, elbette İnterpol tarafından bir terör eylemi yüzünden aranan bir kişinin atanması rahatsız edici olur" ifadesini kullandı.