Savunma Bakanı Işık'tan Genelkurmay Başkanı Akar'a 'telafi' mesajı: Şehit ihtimalini göze alarak...

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar tarafından üstü kapalı olarak eleştirilen “Operasyon emri verildiği halde ‘şehit veririm’ endişesiyle operasyon yapılmadığı dönemi de biliyoruz” sözlerini revize etti. Işık, önceki gün askeri yetkileri arttıran ve güvenlik güçlerine yargı zırhı getiren düzenlemenin görüşüldüğü Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, "Her sabah şehit olacağını, o ihtimali göze alarak bu mücadeleyi yürüten TSK mensuplarımızın yarın herhangi bir haksız, yersiz ve mesnetsiz ithamla karşı karşıya kalmamaları için bunlara hukuki güvence getirmektir" dedi.

Genelkurmay Başkanı Akar, “Bugün olduğu gibi dün de Gözlerini kırpmadan her sabah şehit olabileceklerini düşünerek, bunu da bile bile kendilerine verilen görevi vatanları ve milletleri için yaptılar ve sarsılmadılar” sözleriyle üstü kapalı olarak Bakan Işık'a tepki göstermişti.

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre, terörle mücadelede askeri yetkileri arttıran ve güvenlik güçlerine yargı zırhı getiren düzenlemeleri önceki gün TBMM Genel Kurul’unda savunan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, şunları söyledi:

“Bu kanunun temel amacı bu kahramanca yürütülen mücadelede etkin koordinasyonu sağlayacak hukuki zemini oluşturmaktır; belirsizlikleri ortadan kaldırmak, net bir hukuki çerçeve çizmektir. İkinci temel amacı da evet, her sabah şehit olacağını, o ihtimali göze alarak bu mücadeleyi yürüten TSK mensuplarımızın yarın herhangi bir haksız, yersiz ve mesnetsiz ithamla karşı karşıya kalmamaları için bunlara hukuki güvence getirmektir. Hukuki güvence layüsel olmak anlamına gelmiyor. Hiç kimsenin hukukun dışına çıkma hakkı ve yetkisi yoktur.”

Orgeneral Akar'ın mesajı

Bakan Işık’ın konuşmasındaki “Her sabah şehit olacağını, o ihtimali göze alarak bu mücadeleyi yürüten TSK mensuplarımız” cümlesi dikkat çekti. Işık, 10 Haziran’da Milli Savunma Komisyonu’nda, “Operasyon emri verildiği halde şehit veririm endişesiyle operasyon yapılmadığı dönemi de biliyoruz” demiş ve bu sözleri tartışma yaratmıştı. Işık’ın konuşmasından 3 gün sonra Ankara Garnizonu’nda şehit aileleriyle iftarda bir araya gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, “Bugün hayatını vermiş olan evlatlarınız, şehitlerimizin sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri, tarihine, şanına uygun şekilde karada, havada büyük başarılar gösterdi. Oraya yaptığım ziyaretler sırasında kendileriyle yaptığımız konuşmalarda, inanılmaz derecede vatan ve millet aşkıyla dolu olarak gözlerini kırpmadan her sabah şehit olabileceklerini düşünerek, bunu da bile bile kendilerine verilen görevi vatanları ve milletleri için yaptılar ve sarsılmadılar” demişti.

Erdoğan'dan 32 yıl vurgusu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Akar 15 Haziran’da Mardin’de askerlerle iftar yapmış, 18 Haziran’da İstanbul Tersanesi Komutanlığı’ndaki korvet törenine katılmıştı. Erdoğan, bu törende, “Güvenlik güçlerimiz askeriyle, polisiyle, istihbaratçısı ve korucusuyla hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan canları pahasına 32 yıl boyunca teröristle mücadele etti. Siyasi irade ve hükümetler de bu süreçte üzerlerine düşenleri yapmanın çabası içinde oldu” demişti.

GATA’da iftar

21 Haziran 2016 tarihinde GATA’da, yatarak tedavi gören Teröristle Mücadele Harekâtı yaralıları/ gazileri ile refakatçi aileleri, GATA personeli ve GATA öğrencilerinin katıldığı iftar programı düzenlendi. İftara; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı katıldı. Orgeneral Hulusi Akar, iftar öncesinde Teröristle Mücadele Harekâtı yaralıları ve gazileri tedavi gördükleri kliniklerde ziyaret etti.