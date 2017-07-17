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Yaşam

Şavşat'ta kaza: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Ardahan’dan Şavşat yönüne giden otomobil bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı

17 Temmuz 2017 00:54

Artvin'in Şavşat ilçesinden uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü İsamettin Demir ile eşi Sultan, torunu Kuzey Demir ve gelin Şenay Demir hayatını kaybetti.

Kaza saat 16.00 sıralarında ilçenin Samandağı mevkiinde meydana geldi.

Ardahan’dan Şavşat yönüne giden İsamettin Demir yönetimindeki 08 HD 289 plakalı otomobil, Sahara Dağı mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada taklalar atarak yuvarlanan otomobilin sürücü İsameddin Demir, eşi Sultan Demir ve torunu Kuzey Demir olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan gelin Şenay Demir ise Artvin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

İsamettin Demir ve eşinin, gelin Şenay ve oğlu Kuzey'i Kars Havaalanı’ndan alarak Şavşat İlçesi Dalkırmaz Köyündeki evlerine dönmek için yola çıktıkları öğrenildi. Kazada ağır yaralanan gelin Şenay Demir de kurtarılamayarak hastanede yaşamını yitirdi. (DHA)

 

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