Uluslararası yardım kuruluşu Save The Children (Çocukları Kurtarın), hem çocuk ölümlerinin küresel düzeyde azalması hem de bunun maliyetinin çok düşük olduğunun büyük ülkelere gösterilmesi ve farkındalık yaratılması amacıyla küresel anlamda en büyük kampanyası için adımını atıyor.



Uluslararası yardım kuruluşu Save the Children (Çocukları Kurtarın) bugüne kadarki en büyük kampanyasını başlatıyor.



Kuruluş, yardım kampanyasıyla, çocuk ölümlerinin küresel düzeyde önemli oranda azaltılmasının maliyetinin, çoğu kişinin düşündüğünden de az olduğunu göstermek istiyor.



Save the Children'a göre, 40 milyar dolarlık bir fon, tedavi edilebilir hastalıklar yüzünden ölen çocukların sayısını önemli oranda azaltacak.



Yardım kuruluşu bu noktada, hükümetlere yeterince baskı yapılmadığını, insanların çocuk ölümlerinin önlenmesinin maliyetinin çok daha fazla olduğunu düşündüklerine dikkat çekiyor.



14 ülkede yapılan bir araştırmada, birçok kişinin bunun en az 400 milyar dolara mal olacağını düşündükleri gözlendi.



Her yıl 9 milyon çocuk 5 yaşını göremiyor



Save the Children'ın açıkladığı rakamlara göre dünyada her yıl 9 milyon çocuk, 5 yaşına gelmeden ölüyor.



Ekonomisi hızla büyümesine karşın, bu ölümlerin yaklaşık yüzde 20'si Hindistan'da görülüyor. Öyle ki Hindistan'da her yıl 400 bin bebek, doğduktan sonra 24 saat içinde yaşama veda ediyor. Bu da ülkede her 15 saniyede bir çocuğun ölmesi demek.



Ülkede çocuk ölümlerinin temel neden, Hindistan'da sağlık hizmetlerinin, ihtiyaç sahiplerine daima ulaşmaması.



Hindistan dışında Nepal, Peru ve Filipinler çocuk ölümlerini önlemede ciddi sorunları olduğu belirtilen diğer ülkeler.



Save the Children, çocuk ölümlerini temelde, zatüree ve ishal hastalıklarına ya da iyi yetişmiş ebe eksiğine bağlıyor.



Birleşmiş Milletler'in Milenyum Hedefleri'nden biri de, çocuk ölümlerini 2015'e dek üçte iki oranında azaltmaktı ancak Save the Children, bu hedefe varma yolunda çok yavaş ilerlendiğini vurguluyor.