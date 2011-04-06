-SAVCIYA ''ZÜBÜK'' CEZASI KOCAELİ (A.A) - 06.04.2011 - Kocaeli'de görev yaptığı dönemde bir kamu görevlisine ''zübük'' dediği iddiasıyla hakkında dava açılan Cumhuriyet Savcısı İbrahim Karakaş'a 2 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık İbrahim Karakaş ile dönemin Gölcük İlçe Tarım Müdürü müşteki Feza Baytöre katıldı. Duruşmada söz alan Baytöre, Yalova Ağır Ceza Mahkemesinde verdiği ifadeyi tekrar ettiğini belirterek, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Cumhuriyet Savcısı Metin Arslan ise mütalaasında olay tarihinde sanığın yanında birçok kişinin bulunduğu sırada müşteki Baytöre'ye gıyabında ''zübük'' diyerek hakaret ettiğinin anlaşıldığını belirterek sanığın TCK'nın ilgili maddeleri uyarınca cezalandırılmasını istedi. Sanık Karakaş ise kendisinin ''yolsuzluk'' yaptığını öne süren Baytöre'nin bu konuda çeşitli dedikodular yaptığını belirterek, meslektaşlarıyla odasında toplantı yaptığı sırada da aldığı ev ve arabaya ilişkin belgeleri arkadaşlarına gösterdiğini ancak kimseye hakaret etmediğini savundu. Müştekiyle aralarında hiçbir sorun olmadığını dile getiren Karakaş, ''Ancak kendisi hakkında bir bayana cinsel tacizde bulunduğu suçlaması nedeniyle soruşturma yapmam üzerine benden şikayetçi olmuştur'' dedi. İbrahim Karakaş, davanın düşürülmesini, aksi halde ceza verilmemesini ve lehine olan yasaların uygulanmasını talep etti. Sanık ve müştekinin dinlenmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Karakaş'ı ''hakaret etmek'' suçundan 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmadaki iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, cezayı 2 ay 15 güne indirdi. Hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına karar veren heyet, ayrıca sanığın 5 yıl adli denetime tabi tutulmasına hükmetti. Cumhuriyet Savcısı Hasan Yılmaz tarafından hazırlanan iddianamede, 2008 yılı Kasım ayında o dönem Gölcük Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcısı sanık Karakaş'ın odasında meslektaşlarıyla oturduğu sırada, ''Bu zübük tarım müdürü benim 40-50 milyara ev aldığımı konuşuyormuş'' ifadelerini kullandığı belirtiliyordu. İddianamede, Gölcük Adliyesinde görevli 4 cumhuriyet savcısı ve 1 hakimin de söz konusu olaya ilişkin tanık olduğu ifade ediliyordu.