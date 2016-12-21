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Savcıya silahlı saldırı düzenleyenler yakalandı

Savcı ve koruması saldırıyı yara almadan atlatmıştı

21 Aralık 2016 22:47

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Cumhuriyet Savcısı Evliya Çalışkan’a Sultangazi’de silahlı saldırı düzenleyen 3 kişi gözaltına alınarak tutuklandı.  

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayında nöbetten çıkan terör suçları savcısı Evliya Çalışkan’ın aracına 7 Aralık 2016 saat 21.15 sıralarında TEM Sultangazi sapağı civarında seyir halindeyken ateş açılmıştı. Otomobile 3 kurşun isabet ederken savcı ve koruması saldırıyı yara almadan atlatmıştı. Silahlı saldırının ardından İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı. 

Yapılan araştırmada, aynı istikamette hareket eden başka bir araçtan ateş açıldığı belirlendi. Kamera görüntüleri ve teknik çalışmada, saldırının DHKP-C örgütü üyelerince gerçekleştirildiği tespit edildi.

Saldırıyı düzenleyenlerin kimlik ve adreslerinin deşifre edilmesinin ardından Terörle Mücadele Operasyon Timleri ve Özel Harekat Timleri operasyon düzenledi.

Operasyonda, DHKP-C’li G.K, R.Ö ve U.G.A gözaltına alındı. 3 kişi emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Savcı Evliya Çalışkan, Hrant Dink cinayeti, Tahşiye Kumpası davasının görüldüğü terör ihtisas mahkemesi İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bir süre duruşma savcısı olarak görev yapmıştı.

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