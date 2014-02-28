Savcıya göre pilot koca örgüt üyesi, eşi mağdur!

Askeri casusluk davasında askeri pilot Murat Karataş sanık, eşi Özge Karataş ise özel hayatıyla ilgili ‘fişlemeler’ nedeniyle mağdur olarak yer aldı. Mağdur olduğundan haberi olmayan Özge Karataş şaşkın…

Vatan gazetesinden Çağdaş Ulus’un haberine göre, İzmir’deki askeri casusluk davasının ana iddianamesinde örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklanan ve daha sonra tahliye edilen Hava Harp Okulu’nda görevli pilot Murat Karataş önceki gün kabul edilen ek iddianamede de 83 numaralı sanık olarak yer aldı. Ana iddianamede 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Karataş için ek iddianamede, “Devletin gizli belgelerini örgüt adına topladığı” iddiasıyla 3 yıl hapis cezası isteniyor. Ek iddianamenin en şaşırtıcı yanı ise Hava Harp Okulunu 2005 yılında birincilikle bitiren ilk kadın pilot olan eşi Özge Karataş’ın mağdur olarak yer alması.

Özel hayatları iddianamede

İddianamede Özge Karataş’ın örgüt üyeleri tarafından özel hayatının fişlendiğine dikkat çekildi ve aramalarda ele geçirilen Pandora isimli dosyadaki şu bilgilere yer verildi: “Murat Karataş Ankara hava ikmalde görevli subay. Genç subayları etkileme kabiliyeti var. Vedat, Selim, Serdar samimi olduğu genç subaylardan birkaçı. Arada Mesut Binbaşıyla da kızlara takılır. Eşi Özge Karataş pilot, Etimesgut’ta görevli pilot. Babası emekli albay. Eşiyle arası bozuk olduğundan hayatında başka erkekler var. Murat’ın kaçamaklarını biliyor ve görmezden geliyor. Profile uygun bir aile yapıları var. İstihbaratçı olması çok işe yarar. Şimdilik bize eşi aracılığıyla elde ettiği bazı bilgileri örnek olsun diye verecek. Daha ayrıntılı ve özellerini elde ettikçe paylaşacak.”

‘Mağdur musun’ diye sorulmadı

Genç kadın, özel hayatıyla ilgili bu fişlemelerin örgüt tarafından şantaj amacıyla kullanılmak istendiğine vurgu yapılarak iddianameye mağdur olarak girdi. Ancak Özge Karataş, ismini mağdurlar arasında görünce şaşkına döndü.

Murat Karataş’ın avukatı Murat Ergün, şu bilgileri verdi:

“Dünya hukuk tarihinde eşlerin karşı saflarda yer aldığı başka bir suç örgütü davası var mı bilemiyorum. Ne mağdur olduğu iddia edilen Özge’nin ne de şüpheli olarak suçlanan Murat’ın haklarındaki bu iddialardan, iddianame mahkemeye verilene kadar bilgileri yok. Mağdura ‘mağdur musun?’, şüpheliye ‘suçlu musun?’ diye sorulmamış. Murat Karataş, suçlamalara dayanamadığı için istifa etti. İkisi de haklarındaki iddiaların doğruluğuna inanmıyor, hayatlarını birlikte sürdürmeye devam ediyorlar.”

Birincilikle mezun olmuştu

Özge Karataş, Türkiye’nin Hava Harp Okulu’nu birincilikle bitiren ilk kız öğrencisi. 2001 yılında diplomasını Cumhurbaşkanı Sezer’in elinden aldı. Aradan geçen 4 yılda üsteğmen oldu. Binbaşılığa kadar yükseldiği ordudan ise bir süre önce istifa edip THY’de pilot olarak göreve başladı.