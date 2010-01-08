Savcı'ya cinsel taciz davası

T24- Samsun Cumhuriyet Savcılığına atanan Cumhuriyet Savcısı Murat Gök hakkında, eski Yaşar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ü.E.İ'ye ''zincirleme şekilde cinsel tacizde'' bulunduğu iddiasıyla 3.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AA'nın haberine, Adalet Bakanlığının Ü.E.İ'nin, Gök'e yönelik suç duyurusuna ilişkin soruşturma izni vermesinden sonra Cumhuriyet Başsavcı Vekili Barbaros Katarı iddianamesini hazırladı.

İddianamede, Murat Gök'ün, düzenlediği ''Turkuaz'' operasyonu kapsamında tutuklanan babası H.İ'nin durumunu görüşmek isteyen Ü.E.İ'nin cep telefonuna 73 cinsel taciz içerikli SMS attığı belirtildi.

Ü.E.İ. ile arkadaş olduğunu, SMS'leri bu nedenle gönderdiğini ileri süren Murat Gök'ün savunmalarını, kendisinin gösterdiği aralarında koruma polislerinin de bulunduğu tanıkların ise doğrulamadıkları belirtildi.

İddianamenin sonuç bölümünde, Gök'ün, Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri gereğince 3.5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Dava, Ü.E.İ'ye basın yayın yoluyla hakaret ettiği iddiasıyla, Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davayla, ''hukuki ve fiili irtibat bulunduğu'' gerekçesiyle birleştirildi.

Olayın geçmişi

Ü.E.İ, avukatları aracılığıyla Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuş, Murat Gök'ün özel yetkili Cumhuriyet Savcısı iken babasını bir soruşturma nedeniyle tutuklattığını, babasının davasını takip ederken, Gök'ün kendisini SMS mesajlarıyla taciz ettiğini öne sürmüştü. Ü.E.İ, olayın

kamuoyunda duyulmasının ardından öğretim görevlisi olarak çalıştığı Yaşar Üniversitesi'nden istifa etmişti.

Gök ise Ü.E.İ. ile bir süre ilişki yaşadıklarını, başka bir kişiyle evlenmek için gün aldığını belirterek, ''Tam evlilik öncesi ve hakime rüşvet iddiasıyla hakkında dava açıp tutuklanmasına yol açtığım Tarcan Ülük'ün avukatlığını üstlendiği bu hanımın davranışını takdirlerinize bırakıyorum'' demişti. Murat Gök'ün düğünü iptal edilmişti.

Ü.E.İ, Gök'ün bir gazetede yayımlanan röportajında yer alan ''6 ay süreyle ilişki yaşamıştık'' şeklindeki ifadesi nedeniyle, Tarcan-Ayla Ülük çifti de aynı röportajdaki kendilerine yönelik ifadeler nedeniyle suç duyurusunda bulunmuşlardı. Murat Gök hakkında hakaret iddiasına yönelik iki ayrı dava açılmıştı.