-SAVCILIKTAN PATLAMA AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 04.02.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ostim'de meydana gelen patlamalarda hayatını kaybedenlerin tamamının ölü muayene işlemlerinin bitirildiğini, 8 kişinin kimlik tespitinin yapıldığını, diğerlerinin kimlik tespitinin DNA yöntemiyle belirlenmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Ethem Kuriş imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, dün Ostim'de iki ayrı yerde, ayrı saatlerde patlamalar meydana geldiği anımsatıldı. Patlamalar sonrasında, her iki olay yerinde de hasar tespit ve enkaz kaldırma işlemleriyle çıkartılan vefat eden kişilerin kimlik tespiti, ölü muayene ve otopsi işlemlerinin başsavcılık tarafından hemen başlatıldığı belirtilen açıklamada, çalışmaların, Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığında, bir cumhuriyet başsavcıvekili nezaretinde, dört cumhuriyet savcısınca titizlikle yürütüldüğü ifade edildi. Patlamaları takiben, her iki olay yerine derhal intikal eden nöbetçi cumhuriyet savcılarının ön tespit ve keşif işlemlerini gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, bugün saat 07.30 itibarıyla bir başsavcıvekili ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları, Kaçakçılık ve Mali Suçlar ile Genel Soruşturma Bürolarında görevli dört savcının, olay yerinde bilirkişiler marifetiyle başlattığı teknik ve fenni incelemelerin ise halen devam ettiği belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: ''Patlamaların nedenleri hususunda henüz net bir kanaat oluşmadığından, teknik incelemeler sonucu düzenlenecek bilirkişi raporları doğrultusunda, sonuca ulaşıldığında, gerek görüldüğü takdirde bu konuda kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir. Şu anki aşama itibarıyla Adli Tıp Grup Başkanlığına intikal ettirilen her iki olayda hayatını kaybedenlerin tamamının ölü muayene işlemleri bitirilmiş olup, 8 kişinin kimlik tespiti belirlemesi yapılmış, diğerlerinin DNA inceleme yöntemiyle kimlik belirleme çalışmaları ile klasik otopsi işlemleri halen devam etmektedir.''