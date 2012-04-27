Savcılıktan Meclis’e kritik soru: MİT 12 Eylül'ü size bildirdi mi?

Meclis’e yazı gönderen Özel Yetkili Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Eylül öncesinde MİT'in darbeyle ilgili bilgi verip vermediğini sordu.

Savcılığın gönderdiği yazıda ''Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın tamamını veya bir kısmını değiştirmeye veya ortadan kaldırmaya ve Anayasa ile teşekkül etmiş olan TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engel olmaya cebren teşebbüs etmek'' suçlarından, sanıklar Kenan Evren ve Ali Tahsin Şahinkaya hakkında mahkemeye kamu davası açıldığı anımsatıldı.

Mahkemenin talep yazısında, verilen ara kararı uyarınca, 12 Eylül 1980 darbesinin hazırlık çalışmalarına ilişkin darbe öncesinde MİT Müsteşarlığı'nca darbe olacağı konusunda TBMM Başkanlığı'na bilgi verilip verilmediğinin araştırılması ve bu konuda varsa, belgelerin, 11 Mayıs’ta yapılacak duruşma öncesine kadar mahkemeye gönderilmesi istendi.

Mahkeme, gönderdiği bir başka yazıda da davanın duruşmasında söz alan Avukat Ali Cangı'nın, ''11 Eylül 2000 tarihinde, İzmir'den 32 avukat ve bir stajyer avukatın, Mili Güvenlik Konseyi Üyeleri ve dönemin sıkıyönetim komutanları hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundukları, dönemin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş tarafından, Anayasa'nın geçici 15. maddesi gerekçesiyle gereğinin yapılması için söz konusu başvurunun 27 Eylül 2000 tarihinde TBMM'ye gönderildiği'' yönünde beyanda bulunduğu kaydedildi.

Mahkeme, söz konusu başvuru dosyasının da mahkemeye gönderilmesini talep eti.