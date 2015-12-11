Savcılıktan Ahmet Hakan'a: 20 bin TL öde yoksa dava açarız!

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmeden önce CNNTürk’teki ‘Tarafsız Bölge’ programında sarf ettiği sözler dolayasıyla sunucu Ahmet Hakan hakkında “terör örgütü propagandası” suçundan soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. Savcılık, Elçi’nin ölümünden bir gün önce Ahmet Hakan’a gönderdiği tebligatta, yasa gereği 20 bin TL ön ödeme yapıldığı takdirde dava açılmayacağını, ödeme yapılmaması halinde Ahmet Hakan hakkında iddianame düzenleneceği ve mahkumiyete karar verilebileceği bildirildi.

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, tebligatta, Ahmet Hakan’a “kamu davası açmak için yeterli delil elde edildiği” savunuldu. Ahmet Hakan’ın avukatı Turgut Kazan, ön ödemeye yapmayı reddedeceklerini belirterek, “Böyle bir tehdide boyun eğilmesi mümkün değildir, müvekkilimiz de boyun eğmeyecektir” dedi.

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, geçen 14 Ekim’de CNNTürk’te katıldığı ‘Tarafsız Bölge’ programında “PKK bir terör örgütü değildir” demiş ve hakkında “terör örgütü propagandası” suçundan dava açılmıştı. Elçi, 28 Kasım’da Diyarbakır’da basın açıklaması yaptığı Dört Ayaklı Minare’nin önünde vurularak öldürülmüştü.

‘20 bin lira öde, dava açmayalım’

Elçi’ye dava açılırken, programın sunucusu Ahmet Hakan hakkında da ”terör örgütü propagandası” suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Savcısı İdris Kurt, Elçi’nin öldürülmesinden tam bir gün önce, 27 Kasım’da, Ahmet Hakan’a çıkardığı tebligatta, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 7/2. maddesine göre hakkında işlem yapıldığını ifade etti. Bu maddede şöyle deniliyor:

“Terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Ayrıca, basın ve yayın organlarının suçun işlenmesine iştirak etmemiş olan yayın sorumluları hakkında da bin günden beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.”

Tebligatta, “kamu davası açmak için yeterli delil elde edildiği” belirtilerek, ilgili yasaya göre, Ahmet Hakan’ın günlüğü 20 TL olmak üzere bin gün karşılığında 20 bin TL’yi bir hafta içinde Bakırköy Adliyesi veznesine yatırması halinde dava açılmayacağı ifade edildi. Para cezası yatırılmadığı halinde dava açılacağı ve “suçun sübutu halinde mahkemece tayin edilicek hapis ve/veya para cezası yarı oranında arttırılarak mahkumiyete karar verilebileceği” vurgulandı. Savcılık, programdan ötürü CNNTürk Yayın Sorumlusu Ali Güven’e de 20 bin TL’lik ön ödeme çağrısı yaptı.

Kazan: Boyun eğmeyeceğiz

Ahmet Hakan’ın avukatı Turgut Kazan, ön ödeme tebligatının hem TMK’nın yedinci maddesine, hem Anayasa’ya, hem de hukukun temel ilkelerine aykırı olduğunu vurgulayarak, “ Bu çok açık bir tehdit niteliği taşımaktadır. Böyle bir tehdide boyun eğilmesi mümkün değildir, müvekkilimiz de böyle bir tehdide boyun eğmeyecektir. Savcılığa, yapılan işlemin hukuka ve Anayasa’ya aykırı olduğunu belirten dilekçemizi vereceğiz” dedi.