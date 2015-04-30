Savcılıktan 81 ilin tamamında UYAP görevlileriyle ilgili 'paralel yapı' soruşturması

Gölbaşı Cumhuriyet Savcılığı, paralel yapı iddialarıyla ilgili köstebek soruşturması başlattı. Paralel yapı iddiasıyla yapılan operasyon bilgilerin önceden sızdırılmasıyla ilgili Türkiye genelinde büyük Ulusal Yargı Ağı’na (UYAP) soruşturması başlatan savcılık, 81 ilde Adli ve İdari Yargı’ya bakmakla görevli UYAP personelini mercek altına aldı. Soruşturma kapsamında dosyalara ulaşma yetkisi bulunan UYAP görevlilerinin operasyonlar öncesi sisteme giriş-çıkış log kayıtları incelemeye alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü de bünyesindeki bilgilerin sızdırılmasına yönelik operasyonel polisler hakkında inceleme yapıyor.

Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre, paralel yapı bağlantılı yürütülen operasyonları önceden sızdırılması, Twitter’da “Fuat Avni” adlı hesaptan paylaşılması üzerine Gölbaşı Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. İlk incelemede, Sivas’ta usulsüz dinlemelere ilişkin emniyetteki “paralel yapı” iddialarıyla ilgili operasyonun bilgisi UYAP’a girilmedi ve savcılık talimatı elde verildi.

UYAP nedir ?

Savcılık ve mahkemelerin soruşturma ve gözaltı süreçleriyle ilgili tüm çalışmalar UYAP sistemine girilerek yapılıyor. Mahkeme ve savcılıklar, şüpheliler ile ilgili arama, yakalama, gözaltı, el koyma gibi kararları operasyon öncesi UYAP’a giriyor. Adli ve İdari Yargı’yla ilgili yürütülen soruşturmalarla ilgili bilgilerin sisteme girişi ise 81 ilde görevli UYAP personeli tarafından yapılıyor. UYAP’a, güvenlik gerekçesiyle sadece yönetici şifresi olan görevliler girebiliyor.

KPSS soruşturmasının 1. dalgasında da aynı yöntem uygulanınca bu iki operasyonun önceden sızmadığı belirlendi. Bunun üzerine operasyon bilgisinin sızmasında şüpheler UYAP’ta yoğunlaştı ve soruşturma UYAP üzerinden derinleştirildi.

81 ilde UYAP personeline soruşturma

Soruşturma, arama-gözaltı, el koyma, bilgilerin UYAP girilmesinden hemen sonra sosyal medyadan paylaşıldığı belirlendi. Soruşturmayı bu yönde derinleştiren Cumhuriyet Savcılığı, dosyalara ulaşma yetkisi bulunan 81 ildeki UYAP görevlileri hakkında soruşturma başlattı. Bu çerçevede, görevlilerin operasyonlar öncesi sisteme giriş-çıkış log kayıtları incelemeye alındı. UYAP’ta yapılacak incelemelerde hangi görevlilerin operasyonlardan önce sisteme giriş çıkış yaptığı belirlenmeye çalışılıyor.

Kritik operasyonlar sızdı

Paralel yapı iddialarıyla ilgili yürütülen kripto, böcek, KPSS 2. dalga, casusluk, TÜBİTAK ve usulsüz dinlemeler gibi kritik operasyonlan, Twitter’da “Fuat Avni” adlı hesaptan operasyondan saatler öncesi paylaşılmıştı. Operasyon bilgilerinin sızması nedeniyle haklarında gözaltı kararı çıkartılan çok sayıda şüphelinin yakalanmadığı ve bazıların da yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti.

Emniyette soruşturma yürütüyor

Savcılığın “Köstebek” soruşturmasının yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü de bünyesinde soruşturma yürütüyor. EGM, operasyonel birimlerde görev yapan polislerle ilgili inceleme başlatarak, polislerin içinde köstebek olup olmadığını araştırıyor. EGM daha önce köstebek şüphesiyle başlattığı soruşturmada Ankara ve İstanbul’da 17 polisi operasyon bilgisi sızdırdıkları gerekçesiyle operasyonel görevlerden uzaklaştırmıştı.