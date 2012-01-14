Savcılık Yaşar Büyükanıt'ı incelemeye aldı

T24 - Emekli Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un “Siteler benden önce kuruldu” ifadelerinin ardından, savcılık eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’ın da aralarında bulunduğu bazı isimlerle ilgili delilleri incelemeye aldı.





Damla Güler'in Vatan'da yer alan haberine göre; Eski Genelkkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un hükümet aleyhine kara propaganda yaptığı iddia edilen sitelerle ilgili yürütülen “internet andıcı” soruşturması kapsamında tutuklanmasıyla ilgili tartışmalar sürerken soruşturmada önemli gelişmeler yaşanıyor.



Başbuğ, hem savcılık hem de mahkeme sorgularında sözkonusu sitelerin kendi döneminden önce kurulduğunu söylemişti. Emekli Orgeneral İlker Başbuğ’un, 7 saat boyunca sorgusunu yapan özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız’a ve tutuklama kararını veren mahkemede İnternet Andıcı’nın kendisinden önceki Genelkurmay Başkanı tarafından hazırlandığını söyleyerek eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ı işaret ettiği ortaya çıkmıştı.



Başbuğ, ifadesinde, “Sayın K.’ya arz” şeklinde biten İnternet Andıcı belgesinde imzasının bulunmadığını belirterek “Aslında bana teşekkür edilmesi gerekir. Çünkü ben göreve geldiğimde bunları kapattıran kişiyim” dedi. Başbuğ, savcılıkta verdiği ifadede, İnternet Andıcı’nın isim vermeden emekli Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt döneminde hazırlandığına işaret ederek “Ben 30 Ağustos 2008’de Genelkurmay Başkanlığı görevime başladım. 4 Şubat 2009 tarihinde bu internet siteleriyle ilgili olarak bir haber yayınlandı. Bu haber üzerine yaptığımız ilk incelemede şekil ve teknik açıdan bu sitelerin kanuna uygun olmadığı bilgisi bana verildiğinde bu siteleri kapattırdım. Bana teşekkür edilmesi gerekir. Bu sitelerin son güncelleme tarihlerine bakıldığında benim görev sürem öncesidir. Dosyadan vakıf olduğumuz üzere benim dönemimle ilgili internet siteleriyle bir ilgim olmadığı da savunmalarımda mevcuttur” dedi.

‘Suçlama trajikomiktir’



Başbuğ, mahkemede verdiği 4 sayfalık savunmasında da “Bu suçu reddediyorum. Bu suçla itham edilen kişi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 26’ncı Genelkurmay Başkanı’dır. Bunu tarihe not olarak düşmekte yarar görüyorum. Ben Genelkurmay Başkanı olarak TSK’nın komutanıyım, ki bu Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın sayılı en güçlü ordularından bir tanesidir. Böyle bir orduya komuta eden birisinin silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ile suçlanması gerçekten trajikomik diyebiliriz” ifadesini kullandı.

Yeni inceleme başlatıldı



Başbuğ’un bu ifadelerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eldeki delilleri incelemeye aldı. Savcılığın emekli Orgeneral Başbuğ’un verdiği bilgiler doğrultusunda eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın da aralarında bulunduğu bazı isimlere ilişkin değerlendirme yaptığı öğrenildi. Büyükanıt’ın da aralarında bulunduğu bu isimlerin ‘hükümet aleyhine kara propaganda yapılması amacıyla kurulduğu iddia edilen internet siteleriyle’ ilgisini araştırdığı öğrenilen savcılığın, önümüzdeki günlerde bu isimlerin soruşturma kapsamında şüpheli olup olmayacağı konusunda bir karar vermesi bekleniyor.

Takdir Yüce Türk milletinindir



Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, “terör örgütü kurmak ve yönetmek” ve “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlarından tutuklandı. Cezaevine gitmek üzere adliyeden çıkan Başbuğ aracına binmek üzere iken kendisini bekleyen muhabirlere dönerek “Türkiye Cumhuriyeti’nin 26. Genelkurmay Başkanı terör örgütü kurmak ve yönetmekten suçlandı. Takdir yüce Türk milletinindir” demişti.

Elitaş: Yargılandığı yer uygun



‘İnternet Andıcı’ nedeniyle başlatılan inceleme eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt’a uzanırken İlker Başbuğ’un nerede yargılanacağına yönelik tartışmalar da sürüyor.



AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik’in önceki gün “Başbuğ özel yetkili mahkemelerde yargılanmalı” sözlerinin hemen ardından Cumhurbaşkanı Gül kişisel kanaatinin Başbuğ’un Yüce Divan’da yargılanmasından yana olduğunu söylemişti. Dün de hükümetten ve AKP’nin bir başka önemli isimden Gül’ün sözlerinin aksine açıklamalar geldi.



Başbakan Yardımcısı Bekin Bozdağ, hukukun karşısında herkesin eşit olduğunu söyledi ve Başbuğ’un hangi mahkemede yargılanması gerektiği konusunun hukuki bir konu olduğunu söyledi. Bozdağ, “Başbuğ’un hangi mahkemede yargılanacağına ilişkin değerlendirme yapmayı doğru görmüyorum, özel bir durum ve bu konuda kararı verecek olan yargılamayı yapan mahkemedir. Ama ben asker kişilere ilişkin anayasanın 145. ve 148. maddelerinin birlikte değerlendirilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

‘Farklı düşünüyorum’



AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da gazetecilerin sorusu üzerine şunları söyledi:



“Anayasa’nın 145 ve 148. maddeleri açık. Benim görüşümde Anayasa Mahkemesi’nin eski Genelkurmay Başkanını yargılaması uygun değil. Çünkü 145. maddedeki, anayasa değişikliği ile ilgili yaptığımız düzenleme açık ve net ifade ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanı belki şahsi düşüncesini ifade etmiştir. Ben de şu anda şahsi fikrimi ifade ediyorum. Benim kanaatime göre yargılama yerinin doğru olduğu inancındayım.”



