Savcılık WSJ'nin haberini doğruladı, 'Uludere'de köylüler görülüyordu' dedi

Uludere’de 34 köylünün bombalanmadan önce Predator tarafından görüntülendiği doğrulandı. Savcılıkça incelenen görüntülerde, kaçakçıların kamyonetlerden indirilen malzemeleri katırlara yüklediği görüldü.



Şırnak’ın Uludere İlçesi yakınlarında 34 köylünün TSK’ya ait savaş uçakları tarafından bombalanarak öldürülmesindeki Predator rolü konusunda son noktayı soruşturmayı yürüten savcılık koydu. Diyarbakır Savcılığı, kendilerine ulaşan Predator görüntülerinde, kaçakçıların Irak sınırında kamyonetlerden malzeme alırken görüntülerinin yer aldığını belirtti.

ABD’de yayımlanan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde kaçakçılardan oluşan konvoyu ilk olarak ABD kontrolündeki bir Predator’un tesbit ettiği ve Amerikalı yetkililerin Türk yetkililerini uyardığına ilişkin haberin yayımlanmasıyla başlayan tartışmada önemli bir gelişme yaşandı.

WSJ’daki haberin yayımlanmasından bir ay önce Uludere soruşturmasına bakan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Genelkurmay Başkanlığı’ndan istediği Predator görüntüleri savcılık tarafından incelendi. Genelkurmay, Predator görüntüleri ile birlikte gönderdiği üst yazıda “Predator görüntülerinin İnsansız Hava Araçları’na katkısı olmamıştır” değerlendirmesinde bulundu.

Taraf gazetesinden Bahar Kılıçgedik'in savcılık kaynaklarından edindiği bilgilere göre ise, Predator’de kaçakçılara ait görüntüler yer alıyor. Akşam saatlerinde kaydedilen görüntülerde, Irak sınırları içerisinde bulunan bir grup, kamyonetlerden indirilen malzemeleri katırlara yüklüyor. Bu aşamadan sonra ise, Predator görüntülerinde grubun izine rastlanmıyor.



Genelkurmay WSJ haberini yalanlamıştı



Wall Street Journal’ın haberinde, ABD Predator’ünce kaçakçıların Irak sınırı içinde, Türkiye sınırına doğru hareket ettikleri sırada görüntülendiği belirtilmişti. Amerikalı yetkililerin, konvoydakilerin sivil ya da PKK üyesi olup olmadıklarını tam olarak netleştiremedikleri, ancak bulundukları bölge şüphe çektiğinden dolayı Türk yetkilileri uyardıkları vurgulanan haberde, konvoyun tesbitinin ardından Türk yetkililerin “Predator’u çekin” direktiflerine uyulduğu ifade edildi.

Haberin ardından Genelkurmay, “Haber gerçeği yansıtmamaktadır. Olayda grubun ilk görüntü tespiti Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait İnsansız Hava Aracı tarafından yapılmıştır” açıklaması yapmıştı.



Demirtaş: Katliamın üzeri örtülüyor



BDP İl Binası’nda, 34 yakınını kaybeden Uluderelilerin temsilcileriyle görüşen BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, katliamın üzerinin örtülmeye çalışıldığını belirterek, sorumluların mutlaka cezalandırılması gerektiğini söyledi. Aileleri adına toplantıya katılan Ubeydullah Encü ise, ailelerin tazminat aldıkları yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, adalet yerini bulana kadar da tazminat almayacaklarını söyledi.