Savcılık, "suçsuz" dedi, Diyanet ihraç etti

Van’da görev yapan KESK’e bağlı Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası (Dİ- VES) üyesi imamların sendika, müftülük ve Diyanet'in 'işbirliğiyle' ihraç edildiği ileri sürüldü. Önce Memur Sen’e bağlı Diyanet Sen'in imamları isim isim ihbar ettiği, Ardından İl Müftüsü, sendika üyesi isimleri, haklarında değerlendirmelerde bulunarak 'fişlediği' öne sürülen iddialar arasında yer alıyor. Şikâyet üzerine Diyanet’in başlattığı soruşturmada imamların KHK ile ihraç edilmeleri önerildi. Diyanet ayrıca imamları Cumhuriyet Savcılığı’na şikâyet etti. Savcılık iddialara karşın “kovuşturmaya yer yok” kararı verse de, imamlar ihraç edildi.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre imamların "fişlenme dosyası savcılık soruşturmasında belgelendi." Söz konusu haberde imamlar için ihraç sürecinin ise 15 Temmuz darbe girişiminden önce başladığına dikkat çekiliyor. Haber aynen şöyle:

KESK üyesi imamlardan ‘rahatsızlığın’ ilk olarak dönemin Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in 2016’nın ilk aylarındaki Van ziyareti sırasında gündeme geldiği iddia edildi. İmamlar savcılığa başvurularında, Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas’ın akrabası Diyanet Sen Van İl Başkanı Nurullah Arvas’ın imzası ve kaşesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’ne yazılmış şikâyet dilekçesine ulaştı. Dilekçede, “vatan hainlerini deşifre etmek ve onları bertaraf etmek de bizim görevimiz. Sol örgütlü, HDP ve terör güdümlü DİVES sendikası vatan hainleri bizleri tedirgin ediyor ve bunların bazı faaliyetlerini sizlere anlatmayı vatani bir borç bilirim” denildi. İmamlar hakkında dilekçede “HDP ve sol örgütlerden gelen hutbeleri okuyorlar”, “parti propagandası yapıp seçimlerde oy devşiriyorlar”, “yalan rivayetlerle halkı sempatize edip sloganik bir gençlik yetiştiriyorlar” iddiaları yer aldı. 15 Temmuz’un ardından ise Van İl Müftülüğü’nün, imamların adı, görevi, görevleri ve “açıklama” başlığında müftülük değerlendirmesinin yer aldığı fişleme dosyaları bulundu. Fişlemede “DİVES sendikasına üye”, “HDP ve Kürtçülük propagandası yaptığı şüyu bulmuştur”, “çevresel araştırmada PKK/KCK ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu değerlendirilmektedir”, “cuma namazı vaazlarında örgüt mensuplarını övücü nitelikte konuşmalar yaptığına dair duyumlar vardır” gibi iddialar yer aldı.

Müftülüğün girişimleri ve isimsiz şikâyetlerin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görevli müfettişler imamlar hakkında Nisan 2017’de soruşturma başlattı.

Savcılık suç bulamadı

Diyanet’in gönderdiği dosyalar üzerine imamlar hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” iddiasıyla soruşturma başlatan Van Cumhuriyet Başsavcılığı, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Ancak KESK üyesi imamlar hakkında ihraç dalgası başladı. İmamlar, “Müftünün yanına gidildi. ‘Sendikanız hangisiydi?’ diye sordu ve ‘DİVES’ cevabı alınca ‘Bu sizin ihraç edilmeniz için bir karinedir’ dedi. Savcılığa gittik dosyamızdaki belgelere baktık. Müftülük cuma namazı vaazında propaganda yapıyorlar demiş ama bazılarımızın görev yaptığı köyde cuma namazı bile kılınmıyor. Soruşturmada tanıkların hepsi Diyanet Sen üyesiymiş” dedi.

‘Belgeyi biz hazırlamadık'

KESK üyesi imamlar hakkında belge hazırladığı iddialarını reddeden Diyanet Sen Van İl Başkanı Nurullah Arvas, “Bahse konu belgenin tarafımdan yazılması mümkün değil. İmzanın bana ait olup olmadığını bilemem. Ben yaklaşık 17 yıldır sendika başkanlığı yapmaktayım ve öyle bir belgeyi hazırlamam mümkün değil. İhraç edilenler arasında bizim de üyelerimiz var. Sendikanın kuruluşundan bu yana üyelerimiz de ihraç edildi. 12 tanesi benim üyem. Biz devlet nezdinde suçsuz olduğu sabit olan bir şahsın ihraç edilmesini nasıl kabul edebiliriz? hangi vicdan bunu kabul edebilir?” dedi.