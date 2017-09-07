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Savcılık, sınıra kablo döşeyen İranlılar için ek gözaltı süresi istedi

DOĞUBAYAZIT (Ağrı), (DHA) - AĞRI'nın Doğubayazıt İlçesi'nde İran'dan Türkiye sınır hattına çelik kablo çekerken gözaltına alınan 3 İranlı için savcılık 7 gün ek gözaltı süresi istedi

07 Eylül 2017 16:04

DOĞUBAYAZIT (Ağrı), (DHA) - AĞRI\'nın Doğubayazıt İlçesi\'nde İran\'dan Türkiye sınır hattına çelik kablo çekerken gözaltına alınan 3 İranlı için savcılık 7 gün ek gözaltı süresi istedi. Şüphelilerin, İran\'dan kötü hava koşullarında kaçak geçişlerde kullanmak üzere dikenli tel örgünün üzerinden çelik kablo çektikleri ihtimali üzerinde duruluyor.
Türkiye-İran Hudut hattında 11\'inci Hudut Bölük Komutanlığı\'nca Doğubayazıt İlçesi Gürbulak Köyü Büyükkelaman Tepe Mevkii\'nde, 4 Eylül Pazartesi günü saat 02.00 sıralarında yapılan gözetleme sırasında şüpheli 3 kişinin İran topraklarından gelerek Türkiye\'ye giriş yaptıkları tespit edildi. Gelişmeler üzerine sınır hattına Ağrı İl Jandarma Komutanlığı\'nca personel sevk edildi. Zırhlı araçlardaki cihazlarla bölgede yapılan gözetleme sonucu şüpheli 3 kişinin 1\'inci derece askeri yasak bölge içerisinde İran yönüne doğru organize biçimde yere kablo benzeri bir şey sererek yürüdükleri görüldü. Tespit edilen kişilerin yakalanması için ilerleme yönlerine zırhlı araçlarla ikaz atışı yapılarak şüphelilerin kaçması önlendi. Şüpheli kişilerin İran vatandaşı oldukları, bölgeye yaklaşık 3 bin metre uzunluğunda üzerine plastik kaplı çelik kablo çektikleri belirlendi.
Olay günü gözaltına alınan 3 kişi hakkında \'terör örgütü üyeliğinden\' adli işlem başlatıldı. Doğubeyazıt\'ta sorguları devam eden şüpheliler için savcılığın 7 gün ek gözaltı süresi istediği belirtildi.

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