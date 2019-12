Savcılık ÖSYM Başkanı Demir için soruşturma izni istedi

T24-

Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan, iddialar üzerine yürütülen soruşturmayı tamamladı. Sakınan, soruşturma sonucunda “kovuşturmaya yer olmadığına” karar verdi.

Kararda, “Başsavcılığımızca soruşturmaya konu suçlar nedeniyle takibi gerektirir herhangi bir suç unsuru bulunmadığından, olay nedeniyle kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. İlk 1000'e giren adayların bulundukları okul listesinde olağandışı bir husus gözlenmedi. Sistemde 1 milyon 459 bin çeşit cevap anahtarı var ve bunların hiçbiri master kitapçıkla aynı değil. Şifre yöntemi ile doğru yapılabilecek sorularda başarılı olup diğer sorularda başarısız olan hiçbir adaya rastlanmadı. 18 soruda şifre var ama kullanıldığına dair bulgu yok" denildi.







Savcılık açıklama yaptı







Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan'ın verdiği ''takipsizlik'' kararında, 27 Mart 2011'de yapılan YGS'ye ilişkin bir kısım kişilerce örgütlü olarak ÖSYM ve Meteksan irtibatlı soru kitapçıklarında var olduğu belirtilen şifreyi elde edip paylaşıp kopya çekmek suretiyle haksız kazanç ve menfaat temin edildiği iddialarının basında yer alması üzerine resen soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.





Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğüne talimatlar verildiği, ÖSYM'ye ve Meteksan'a yazılar yazıldığı belirtilen kararda, 81 ilden örnek soru kitapçığı ve ÖSYM'nin web sitesi ile basına dağıtılan soru kitapçıklarının örneklerinin alındığı, bu materyallerin bilirkişilere incelettirildiği ifade edildi.



ÖSYM'ye ve Meteksan'a müzekkere yazılarak YGS kitapçıklarının nerede, ne şekilde ve hangi firma tarafından basıldığı, basına dağıtılan kitapçıkların basılıp basılmadığı, kaç suret basıldığı, kimlere verildiği, hangi yolla ÖSYM'ye gönderildiği, basına dağıtılan kitapçığın nasıl hazırlandığı, basına dağıtılan kitapçığın YGS'ye giren adaylardan herhangi birisine sınavda verilen kitapçık ile aynı olup olmadığına ilişkin bilgilerin istendiğine yer verilen kararda, 6 Nisan 2011'de ayrıca ÖSYM ve Meteksan'a müzekkere gönderilerek bazı sorular yöneltildiği belirtildi.





Kriptoloji uzmanları inceledi







ÖSYM'den ve Meteksan'dan gelen cevaplara yer verilen kararda, 2010, 2011 yılı YGS sonuçlarına ilişkin istatistikler ile YGS-2011'de ilk 1000'e giren adayların bulundukları okul listelerinin incelendiği ve olağandışı bir husus gözlemlenmediği belirtildi.



YGS-2011'e giren adaylara ait cevap anahtarlarının veri tabanları ile matematikte tam puan yapan adaylara ait cevap ve soru kitapçıklarının, Meteksan'da ise adaya özgü kitapçığın yazılımının yapıldığı bilgisayarlar ve programlar üzerinde veritabanı inceleme ve kriptoloji uzmanlarından oluşan bilirkişi heyetince inceleme yapıldığı, veri tabanı ortamında 1.710.122 kitapçığın incelendiği, optik verisi incelenen aday sayısının 1.691.581 olduğu, matematik sorularında tam yapan bin 805 adayın soru kitapçıklarının incelendiği kaydedildi.





Kararda, ÖSYM TAB'da görevli YGS-2011 koordinatörü ve sınavları değerlendirme sorumlusu ile Meteksan Genel Müdürü ve bilgisayar yazılım programını gerçekleştiren görevli ile hazırlanan bilgisayar sistemindeki soru ve cevapları dijital baskıya aktaran ve master kitapçığı hazırlayan görevlinin ifadelerine başvurulduğu hatırlatıldı.



Bilirkişi raporundaki saptamalar



Bilirkişi raporunda, veri tabanı ortamında 1 milyon 710 bin 122 kitapçığın incelendiği, optik verisi incelenen aday sayısının 1 milyon 691 bin 581 olduğu, sınava 1 milyon 692 bin 144 adayın girdiği, 43 bin 509 müracaat eden adayın sınava girmediği, yani sınava giren toplam aday sayısının 1 milyon 648 bin 635 olduğu, sistemde adaylar için üretilen tekil cevap anahtar sayısının 1 milyon 459 bin 264 olduğu ancak bu adayların soru dizilişlerinde farklılıklar bulunduğu tespitinde bulunulduğu belirtilen kararda, raporda, kamuoyuna ''basın kitapçığı'' ve ''master kitapçık'' olarak yansıyan kitapçıklar ile aynı soru ve cevap şıkkı dizilimine sahip bir kitapçığın sınava giren 1 milyon 692 bin 144 adaydan hiçbirine verilmediği, aday soru kitapçıklarının incelenmesinde, 1 milyon 698 bin 275 farklı soru ve cevap seçenek dizilişinin olduğu kitapçığın basıldığının anlaşıldığı ifade edildi.



Genel değerlendirme







Kararda, raporun ''Genel Değerlendirme'' bölümünde şu saptamalarda bulunulduğu bildirildi:

''ÖSYM tarafından YGS-2011'de her adaya özel soru kitapçıkları oluşturulması hedeflenmiş ve uygulamaya konulmuştur.





Sınava giren her aday için tekil soru ve cevap dizilişini sağlayacak bilgisayar programı Meteksan tarafından üretilmiştir. Yazılımın sınavda kullanılan son versiyonunu geliştiren, Meteksan personeli olan 2010 yılı mezunu bir bilgisayar mühendisidir.





Adaya özel kitapçık hazırlamada kullanılan ve Meteksan tarafından geliştirilen yazılım YGS-2011'in basım sürecinde henüz son halini almamıştır. Yazılım geliştirilirken gereksinim analizi yapılmadığı, yazılımın test edilmediği ve tasarım için dokümantasyon hazırlanmadığı, yazılımla ilgili ÖSYM görevlilerine eğitim verilmediği, ÖSYM tarafından yazılımla alakalı resmi olarak bir eğitim ve dokümantasyon talep edilmediği görülmüştür.







Birçok aşamada insiyatif Meteksan'a bırakılmış







Adaya özel sınav kitapçığı hazırlama sürecinde ÖSYM TAB ve özellikle YGS-2011 Koordinatörü, Meteksan tarafından gerçekleştirilen faaliyetler için gerekli denetimi yapmadığı ve birçok aşamada inisiyatifin Meteksan'a bırakıldığı tespit edilmiştir.





Bahse konu programın kodları incelenmiş ve programın algoritmasının bir adaya yönelik planlı bir soru dizilişi yapması için kurgulanmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca programın, her aday için tekil soru kitapçığı ve cevap dizilişini tam olarak sağlayamadığı görülmüştür. Meteksan tarafından üretilen programın mümkün olan olasılık uzayının tamamını kullanmaması sebebiyle her adaya özel soru ve cevap seçeneği içeren kitapçık üretilmesi tam olarak sağlanamamıştır. Bahse konu sınav için basılan 1 milyon 698 bin 275 kitapçığın soru ve cevap seçenek dizilişi birbirinden tamamen farklıdır. 11 bin 757 kitapçık çift olarak, 45 kitapçık ise üçer adet basılmıştır. Diğer tüm kitapçıklar tekildir.





Tüm kitapçıklar incelendi





Soru cevapları arasında bir şifre olup olmadığı konusunda yapılan inceleme için Meteksan tarafından basılan 1 milyon 710 bin 122 kitapçığın tümü soru ve cevap dizilişi açısından incelenmiştir. Özellikle matematik sorularındaki en büyük sayısal değere sahip şıkkın sağındaki cevap şıkkının doğru seçenek olması şeklinde ifade edilen yöntemin kullanılıp kullanılmadığını veya başka bir yöntemle şifreleme yapılıp yapılmadığını tespit etmek için yapılan incelemeler sonucunda mevcut soru ve cevap dizilişi üretim programın algoritmasının kullandığı dönüşüm tablosu nedeniyle şifre olarak algılanabilinecek bir durum meydana geldiği görülmüştür. Bahse konu dönüşüm tablosu sadece matematik sorularında değil sınavın tümünde hatta aynı yöntemin kullanıldığı ÜDS ve STS'de de aynı dönüşüm tablosu kullanılmıştır. Ancak rakamsal cevap seçeneklerinin olmadığı sorularda bahse konu dizilişteki cevap şıklarını fark etmek mümkün olmamaktadır.





YGS-2011'e giren adaylar açısından bahsi geçen formülasyonun sadece rakamsal değeri olan sorularda kullanılması teorik olarak mümkündür. YGS-2011 matematik bölümünde 40 soru bulunmaktadır ve bunların 29'unun cevap şıkları nümerik değerlerden oluştuğu için bahse konu formülün kısmen uygulanması mümkündür. 29 soruya formül uygulandığında 18 doğru 11 yanlış cevap oluştuğu ve bu uygulamanın 29 sorudan yanlışların doğru cevapları götürmesi sonucunda 29'da 15,25 net oluşmasına sebebiyet verebileceği görülmüştür.







ÖSYM ve Meteksan yetkilileri birbirini suçladı







YGS ile aynı kapalı dönemde bulunan STS için master kitapçıktan üretilen bir basın kitapçığı, ÜDS için ise master kitapçığın kendisi basın kitapçığı olarak yayınlanmıştır. YGS'de ÖSYM tarafından hazırlanan master soru kitapçığı görme engelli adaylar hariç hiçbir aday için kullanılmamıştır. Ayrıca basın kitapçığı hiçbir adaya sorulmamıştır. Sınavda kullanılan tüm kitapçıklar ve basın kitapçığında 'en büyük sayısal değere sahip şıkkın sağındaki cevap şıkkının doğru seçenek' olması şeklinde ifade edilen formülasyon uygulandığında 18 doğru 11 yanlış çıkarken Artvin'de ortaya çıkan ve mod-medyan olarak adlandırılan ilk yöntem uygulandığında ise daha fazla soru için kullanılabildiği görülmüştür. Basın kitapçığının üretilmesi aşamasında sınavın tüm gidişatından farklı üç farklı tercihin yapıldığı görülmektedir. Bu tercihler, master kitapçığın basına verilmemesi, sınavın tümündeki algoritmayla üretilen bir kitapçığın ve cevap anahtarının üretilmemesi ve basın kitapçığı sorularının ve doğru cevaplarının yerlerini master kitapçıkla aynı olmasını sağlayarak yanlış cevapların yerlerinin değiştirilmesidir. Adı geçen durumun sebebiyeti ilgililerine sorulduğunda Meteksan yetkilileri ve YGS-2011 basım sürecinde matbaada bulunan ÖSYM görevlileri birbirlerini suçlayan beyanlarda bulunmaktadırlar.





Yukarıdaki tespit sonrasında bu formülasyondan, sınav esnasında istifade ederek haksız menfaat eden olup olmadığı detaylı bir şekilde araştırılmıştır. Sınava giren, tüm adaylara ait soru ve cevap şıkları dizilişleri, doğru cevap anahtarları ve adayların YGS-2011'de doldurdukları optik okuma sonuçları kullanılarak yukarıda çerçevesi çizilen, soruların ve şıklarının dizilişinden kaynaklanan ve tüm kitapçıklarda 18 soruya doğru cevap vermesini sağlayacak yöntemin kullanılıp kullanılmadığının analizi yapılmıştır. İncelemeye YGS-2011 ve YGS-2010'a girmiş olan adayların YGS-2010'daki matematik testi için doğru ve yanlış bilgileri de değerlendirmeye alınmıştır. En son olarak sınavda ilk 1000'e giren tüm adayların soru kağıtları üzerinde yaptıkları işlemler ve kişisel notları da tek tek değerlendirilmiştir. Tüm bu analizler sonucunda, şifre olarak adlandırılan yöntemle doğru olarak yapılabilecek sorularda başarılı olup diğer sorularda başarısız olan hiçbir adaya rastlanmamıştır.''







Şifre uygulaması var





Kararda, bilirkişi raporundaki şu ifadelere de yer verildi:

''Özetle, YGS-2011'de kamuoyunda şifre olarak adlandırılan uygulama vardır. Şifre olarak bilinen uygulama, kullanılan programın eksikliğinden, ÖSYM TAB çalışanlarının program kullanımı hakkında yeterliliğe sahip olmaması ve YGS koordinatörünün gerekli denetimi yapmaması ve kapalı dönemde görülen eksikliklere müdahale etmemesinden kaynaklanmaktadır. Bahse konu formülasyon ile 40 soruluk matematik testinde bulunan 29 sorudan 15,25 net elde etme imkanı bulunmaktadır. Ancak YGS-2011'de hiçbir adayın yukarıdaki formülasyondan istifade ederek haksız avantaj sağladığına dair bulguya rastlanmamıştır.''

Yazılımı yapan geçen yılın mezunu

''Takipsizlik'' kararında, 2011'e ait tüm sınavlara ilişkin soru kitapçıkları ve cevap anahtarları belgelerinin basım işlerinin ihaleyle Meteksan'a verildiği bildirildi. ÖSYM'nin sınavlardaki kopya iddiaları nedeniyle bu yıl adaya özgü kitapçık sistemini benimsediği, ihale metninde bunun talep edildiği ve adaya özgü kitapçık sistemi için Meteksan'dan yazılım programı üretilmesinin şartnamede yer almaksızın sözlü olarak talep edildiği ifade edildi.



Firmanın bu doğrultuda geçen yılın sonuna doğru ilanla bilgisayar mühendisi olarak çalışmak üzere eleman aldığı, alınan mühendisin geçen yılın temmuz ayında üniversiteden mezun olduğu, müracaatı üzerine 5 Aralık 2010'da firmada göreve başladığı ve tek başına adaya özgü kitapçık yazılımını geliştirdiği kaydedilen kararda, ancak bu yılki YGS'nin bu programla basılan kitapçıklarından 11 bin 757'sinin çift olarak, 45'inin üçer adet, 1 milyon 698 bin 275 kitapçığın tekil olarak basıldığına işaret edildi.







Her adaya özel kitapçık hazırlanamadığı, dolayısıyla Meteksan tarafından yazılan ve aday bazlı kitapçık üretimini sağlayan programın olgunlaşmamış bir yazılım olduğu belirtilen kararda, 2011 yılı YGS için Meteksan firmasında kapalı dönem olarak adlandırılan ''dünyadan izole'' sınav sorularının ve cevap anahtarlarını hazırlayan ÖSYM'nin Test ve Araştırma Birimi (TAB) görevlilerinin (YGS, STS ve ÜDS için 14 görevli) ile basım işinde görev alacak Meteksan'ın yönetici ve elemanlarının hep birlikte 7 Mart 2011'den itibaren sınavın yapılıp bittiği 27 Mart 2011'e kadar matbaanın içerisinde kapalı dönemde kaldıkları kaydedildi.



Kapalı dönem başlangıcında binanın aramasının yapıldığı, dışarıyla her türlü irtibatın kesildiği, ardından bina kontrolünün görevliler ile emniyet görevlilerine verildiği, kapalı dönemde telefon, telsiz gibi her türlü elektronik aletin içeri sokulması ve kullanılmasının yasak olduğu, dışarıyla irtibatın kesildiği, tüm binanın sinyal karıştırıcıyla kontrol edildiği ifade edilen kararda, ÖSYM ve Meteksan görevlilerinin tüm sosyal ihtiyaçlarını binada karşıladığı, YGS-2011 sorularının basılma tarihinde aynı zamanda STS ve ÜDS soru kitapçıklarının da basıldığı kaydedildi.





Kapalı döneme giren ÖSYM TAB görevlilerinin farklı dijital ortamda getirdikleri branşlara ait sorular, soruların seçenekleri ve doğru cevapların Meteksan'da kurulu bilgisayar sistemine aktarıldığı, bu işlemde Meteksan görevlilerinin yer aldığı belirtilen kararda, bilgisayar sistemine aktarılan sorular ile cevaplarının bilgisayar sistemi üzerinde dijital baskıya aktarıldığı ve basım işleminin gerçekleştiği ifade edildi.







Kapalı dönemin bitmesine bir gün kala 26 Mart 2011'de TAB görevlilerinin talebi üzerine master kitapçık ile basın kitapçığının Meteksan görevlilerince oluşturularak ÖSYM görevlilerine teslim edildiği bildirilen kararda, YGS-2011'in yapıldığı 27 Mart 2011 saat 12.00'den sonra kapalı dönemin ÖSYM Başkanı tarafından sona erdirilerek görevlilerin dışarı çıkmasına izin verildiği belirtildi.







‘Yeterli özen gösterilmedi’







ÖSYM tarafından adaya özgü kitapçık basımına karar verilerek bu talebin ihaleyle Meteksan'a iletilmesine rağmen teknik şartnamede sadece adaya özgü kitapçık istendiği ancak adaya özgü kitapçığın nasıl üretileceği konusunda teknik detaylara yer verilmediği kaydedilen kararda, sözlü olarak Meteksan'dan bu talepte bulunulduğu, bu programın 2011 yılı YGS, ÜDS ve STS'de kullanıldığı ancak bu programın paket program haline gelmediği, geliştirilme aşamasında olduğu, profesyonel yazılım geliştirme süreçlerine uygun geliştirilmediği, geliştirilen kodun testinin yapılmadığı ifade edildi.



ÖSYM TAB çalışanları ile Meteksan yetkilileri arasında toplantılar yapılmasına rağmen ÖSYM Başkanlığının programın geliştirilme sürecinde gerekli denetimi yapmadıkları, yeterli dokümantasyon oluşturulmadığı, Meteksan tarafından ÖSYM görevlilerine programla ilgili yeterli brifing verilmediği, programın belirtilen ihtiyaca cevap verip veremeyeceği hususunda yeterli teknik inceleme ve değerlendirmenin yapılmadan uygulamasına geçildiği bildirilen kararda, ÖSYM tarafından da yazılımla ilgili resmi olarak eğitim ve dokümantasyon talebinde bulunulmadığı kaydedildi.





Kapalı dönemde ''YGS-2011'de adaya özgü tekil soru ve cevap kitapçığı bilgisayar programına yüklenirken yeterli özen gösterilmediği'' belirtilen kararda, şöyle denildi:





''Taraflar, beyanlarında soruların ve cevapların sisteme girilmesi işleminde kendilerinin sorumlu olmadığını belirtmişseler de veri girme işleminin Meteksan görevlileri ile ÖSYM TAB görevlileri tarafından yapıldığı kanaatine ulaşıldığı, kaldı ki veri girişi dijital ortamda Meteksan görevlileri tarafından yapılmış olsa dahi cevap setlerinin yerleşimi ve kitapçık oluşumunun bu amaçla Meteksan'da kapalı dönemde bulunan YGS Koordinatörü tarafından kontrol edilip varsa eksikliklerin tespit edilerek giderilmesi gerektiği halde bu işlemin yapılmadığı anlaşılmıştır.''







Şifre değerlendirmesi



Kararın ''şifreleme iddialarının değerlendirilmesine'' ilişkin bölümünde şunlar kaydedildi:





''İlk olarak 2 Nisan 2011'de basında yer alan şifre yöntemi, şıklarda yer alan değerler küçükten büyüğe dizilip basın kitapçığındaki şıkların altına yerleştirildiğinde alt alta gelen aynı şıkkın doğru cevap olması olarak açıklanmaktadır. Artvin'deki bir avukat tarafından tespit edilen bu şifre yöntemi öncelikle incelenmiş olup bu durumun sadece basın kitapçığı için geçerli bir durum olduğu görülmüştür. Aday soru kitapçıkları incelendiğinde, varlığı iddia edilen bu şifrenin bu kitapçıklarda olmadığı, aday kitapçıklarında aynı metodolojinin uygulaması durumunda anlamsız sonuçlara götürdüğü tespit edilmiştir. Basın kitapçığında bu yöntemin uygulanabilmesinin sebebi, basın kitapçığının yapısı itibariyle hem aday kitapçıklarına hem de master kitapçığa benzememesidir. Basın kitapçığının üretilmesi aşamasında sınavın tüm gidişatından farklı üç farklı tercih yapıldığı görülmektedir.''





Bu tercihlerin master kitapçığın basına verilmemesi, sınavın tümündeki algoritmayla üretilen bir kitapçığın ve cevap anahtarının üretilmemesi ve basın kitapçığı sorularının ve doğru cevaplarının yerlerinin master kitapçıkla aynı olmasının sağlanarak yanlış cevapların yerlerinin değiştirilmesi olduğunun anlaşıldığı belirtilen kararda, ''Sınav ve sonraki süreçte yapılan incelemede Google istatistiklerinde sınavdan sonra bu iki konunun (mod-medyan) aranmasında artış olduğu görülmekle birlikte Google'ın arama istatistiklerini gösterdiği sayfasında bu yılın mart ayında mod-medyan konusunda kayda değer bir arama sayısı olmadığını, bu konudaki asıl artışın sınavla ilgili haberlerin medyada yer aldığı 3 Nisan 2011'de olduğu görüldü'' denildi.





Herhangi bir adaya bilgi ulaştığı tespit edilmedi







Aday kitapçıklarına ait veriler incelendiğinde, matematik testine ait 40 sorudan sayısal değere sahip seçeneklere sahip 29 soruda kamuoyuna duyurulan şifreleme yönteminin uygulanabileceğinin soru kümesi olarak belirlendiği kaydedilen kararda, bu soruların master kitapçıktaki sıra numaralarına yer verildi.





Kalan 11 sorunun ise seçeneklerin sayısal değerler içermemesi nedeniyle şifre yöntemine uygun olmadığı belirtilen kararda, şunlar kaydedildi:



''Aday kitapçıklarında en büyük sayısal değere sahip şıkkın sağındaki şıkkın doğru cevap olduğu soru sayısının her kitapçık için 18 soru olduğu tespit edilmiştir. Herhangi bir aday kendisine verilen kitapçıkta eğer bu 29 soruda en büyük seçeneğin sağındaki seçeneği işaretler ise 18 doğru 11 yanlışa sahip olacaktır. Bu yöntemi uygulamak başarılı bir adayın lehine olmayacaktır. Bazı adaylara haksız avantaj sağlatmak için sınavdan önce 'En büyüğün sağındaki seçeneği işaretle' diye bir bilgi verilmiş bile olsa hangi aday kitapçığında hangi sorular için en büyük seçeneğin sağındaki seçeneğin doğru olduğu bilgisi bulunmamaktadır. Bu bilgi sınavın basımı için matbaaya kapalı döneme girilmesinden sonra basım aşamasında belirlenmektedir. Bu nedenle kapalı dönem olması nedeniyle bu bilginin herhangi bir adaya ulaştırıldığına dair tespit bulunmamaktadır.''





Kararda, en büyük değerli seçeneğin sağındaki seçenek işaretlenerek soruların tamamının doğru olarak yapılabileceği herhangi bir aday kitapçığının bulunmadığı bildirildi.





2052 adayın sınav sonucu düzeltildi









''YGS'de belirtilen şekilde adaya özgü kitapçık uygulamasına esas olarak cevap setlerinin yerleşiminde matematik testinin soruları programa girilirken sınav koordinatörünün programın ürettiği cevap şıkkı dönüşüm tablosunu gerektiği gibi değiştirmemek suretiyle bu şifrelemeye sebebiyet verildiği'' ifade edilen kararda, YGS sonuçlarının 5 Mayıs'ta açıklanmasının ardından sınava giren adaylardan hesaplamanın yanlış olduğuna dair itirazlar geldiği, bunun Meteksan'da basılan yedek kitapçıkların cevap anahtarlarının yanlış oluşturulmasından kaynaklandığı, ek raporun verildiği tarih itibariyle ÖSYM tarafından 2 bin 52 adayın sonucunda düzeltme yapıldığı belirtildi.





Kararda, tüm aday kitapçıklarında ve basın kitapçığında 18 soru için şifre olarak değerlendirilebilecek sorular bulunduğu, aday kitapçıklarında ilgili şifrenin tüm matematik sorularını kapsamadığı ve şifre olarak adlandırılan yönteme uyan soruların soru numarasının ve seçeneklerinin aday bazlı farklılık göstermesi ve bunun basım esnasında belirlenmesi nedeniyle bu yöntemin herhangi bir adaya sınavdan önce verildiğine dair hiçbir tespit bulunmadığı ifade

edildi.





Takibi gerektiren suç unsuru yok





''Hiçbir adayın sınav esnasında bu şifre sisteminden faydalandığına yönelik bir bulgu tespit edilmediği'' kaydedilen kararda, bilgisayar programında belirli bir adaya özgü kitapçık ve cevap seti hazırlama özelliği bulunmadığı belirtilerek, şöyle denildi:





''Kısaca, YGS-2011'de herhangi bir kopya ve sınav sonucunu ilgilendiren başka bir usulsüzlüğün tespit edilmediği, olayın ÖSYM, YGS koordinatörü ve Meteksan firması yetkililerinin kamuoyunun hassasiyeti ve sınavın güvenilirliği hususunda uygulama sırasında üzerlerine düşen dikkat ve özeni göstermeyerek adaya özgü kitapçık basımı için üretilen yazılım tamamlanmadan, üzerinde yeterli inceleme ve analiz yapılmadan, yazılımı paket program haline gelmeden kullanarak, bu kullanım esnasında soru cevap seçeneklerinin yerlerini değiştirmeyerek kamuoyunda şifre olarak adlandırılan formülasyona sebebiyet verdikleri, basın ve master kitapçığının oluşturulması aşamasında ise sınavda uygulanan adaya özgü kitapçık sisteminin kullanıldığı ancak aday kitapçıklarının oluşturulma sürecinden farklı olarak özel tercihlerde bulunulduğu ve bu tercihlere göre basın kitapçığında mod-medyan ve 'en büyük sayısal değere sahip şıkkın sağındaki cevap şıkkının doğru seçenek olması' diye adlandırılan iki farklı algoritmalı cevap şıklarının oluştuğu, ayrıca baskı hataları yapmak suretiyle kamuoyunda tartışmaya, sınav üzerinde şüphe oluşmasına ve sınav sonuçları üzerinde kaygı oluşturulmasına sebebiyet verdikleri kanaatine varılmışsa da başsavcılığımızca soruşturmaya konu suçlar nedeniyle takibi gerektirir suç unsuru bulunmadığından, olay nedeniyle kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.''

Bir örneği YÖK Başkanlığına da gönderilen karara 15 gün içerisinde Sincan Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz edilebileceği bildirildi.