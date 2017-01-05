Savcılık, o askerlerin 15 Temmuz'daki telefon kayıtlarını Yunanistan'a gönderdi

Yunanistan’a kaçan askerlerin darbe girişimine katıldığı öne sürülerek tutuklanan askerlerle telefon trafiğini ortaya koyan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bilgileri Yunanistan adli makamlarına gönderdi. DHA'nın haberine göre, Yunanistan’ın askerlerin iadesi ile ilgili 10 gün sonra karar vereceği belirtildi. Kayıtlara göre Marmaris’e giden suikast timinin başındaki Pilot Albay Ali Aktürk ile firari pilot Yüzbaşı Abdullah Yetik arasında 15 Temmuz saat 21.16’da 8 saniye görüşme olmuş.

Temmuz darbe girişimi gecesi Marmaris’te bir otelde bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a suikast için helikopterle İstanbul’dan Marmaris’e hareket etmişti. Helikopterle Marmaris’e giden suikast timinde yer alan Kurmay Pilot Albay Ali Aktürk, Kurmay Pilot Yarbay Davut Uçum ile Yunanistan’a sığınan darbeci askerler, Pilot Binbaşı Ahmet Güzel, Pilot Yüzbaşı Abdullah Yetik, Astsubay Mesut Fırat, Yüzbaşı Feridun Çoban’ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasındaki telefon trafikleri tespit edildi. Tespit edilen telefon trafiği kayıtları Yunanistan adli makamlarına gönderildi. Gönderilen yazıda, Marmaris’ giden suikast timi ile Yunanistan’a kaçan askerler arasında karşılıklı görüşmeler yapıldığı vurgulandı.

O telefon görüşmeleri...

Kayıtlara göre Marmaris’e giden suikast timinin başındaki Pilot Albay Ali Aktürk ile firari pilot Yüzbaşı Abdullah Yetik arasında 15 Temmuz saat 21.16’da 8 saniye, 22.30’da 46 saniye, 00,28’de 29 saniye olmak üzere üç ayrı görüşe gerçekleşti. Aktürk ile firari pilot binbaşı Ahmet Güzel arasında ise 22.18’e bir görüşme yapıldı. Suikast ekibinin başındaki Pilot Yarbay Davut Uçum ile Yunanistan’a kaçan askerler arasında ise onlarca görüşme gerçekleşti. Uçum’un firari Pilot Yüzbaşı Abdullah Yetik arasında 15 Temmuz’da gerçekleşen 12 görüşme şöyle;00.08’de 49 saniye, 00.25’te 27 saniye, 07.28’de 26 saniye, 07.29’da 34 saniye, 07.30’da 16 saniye, 07.37’de 22 saniye, 11.54’te 13 saniye, 11.54’te 13 saniye, 18.03’te 16 saniye, 20.29’da 23 saniye, 20.50’de 15 saniye, 21.08’de 18 saniye, 21.09’da 18 saniye.

Kayıtlara göre Yarbay Uçum ile firari Yüzbaşı Feridun Çoban arasında 21.13’te 11 saniye, 21.16’da ise 9 saniyelik iki görüşme olurken, firari Astsubay Mesut Fırat arasında ise saat 13.16’da 10 saniyelik bir görüşme gerçekleşti.