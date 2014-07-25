Savcılık noktayı böyle koydu: Başbakan'ı, MİT Müsteşarı'nı ve bakanı dinlediler!

Yeni Akit gazetesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “Selam ve Tevhid örgütü” soruşturmasında 251 sanık hakkında verilen takipsizlik kararına ait bir belgeyi yayımladı.

Akit’in yayımladığı belgede şu ifadeler yer alıyor:

Soruşturma kapsamında;

a) Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başbakanı’nın, Filistin Devlet Başkanı, Filistin Başbakanı ve Somali Cumhurbaşkanı ile yaptığı, devletin güvenliği ve iç ve dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken dış politikaya ilişkin telefon görüşmelerinin dinlenerek kayıt altına alındığı,

b) AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un dış politikaya ilişkin aynı nitelikteki telefon görüşmelerinin dinlenerek kayıt altına alındığı, bu kayıtların yazılı (tape) hale getirildiği,

c) Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan’ı Taner Yıldız’ın, Milli güvenliğe ilişkin telefon görüşmelerinin dinlenerek kayıt altına alındığı, bu kayıtların bir kısmının yazılı (tape) hale getirildiği,

d) Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı’ın, Milli güvenliğe ilişkin telefon görüşmelerinin dinlenerek (terör örgütü üyesi gibi kod adı verilmek suretiyle) kayıt altına alındığı, kayıtların bir kısmının yazılı (tape) hale getirildiği ilk incelemelerden (inceleme devam etmektedir) tespit edilmiştir.

Açıklanan gerekçelerle şüpheliler hakkında atılı suçtan,

Kamu davası açılmasını gerektirir yeterli şüphe oluşturacak delil bulunmadığından kovuşturmaya yer olmadığına…”

Yeni Akit gazetesinin bugünkü (25 Temmuz 2014) nüshasında yayımlanan, “İhanetin belgesi” başlıklı haber şöyle:

‘İhanetin belgesi’

“Selam Tevhit örgütü” soruşturmasının delil dosyalarında yer alan savcılığa ait belgelerde, dinlenerek kayıt altına alınan kayıtların tape’lere dönüştürüldüğü belirtiliyor.

Paralel yapılanmanın emniyet ayağına mensup polislerin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve AK Parti Hükümetine mensup bakanlarla, İsrail’in hedefindeki yabancı devlet başkanlarına teknik takip yaptıklarını ortaya koyan ihanet belgesini Akit ele geçirdi.

Hafta başı düzenlenen dev bir operasyonla gözaltına alınan paralel yapılanmanın emniyet ayağına mensup polislerin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve AK Parti Hükümetine mensup bakanlarla, İsrail’in hedefindeki yabancı devlet başkanlarına teknik takip yaptıklarını ortaya koyan ihanet belgesini Akit ele geçirdi.

Gözaltına alınan polis şefleri ve paralel medyanın “iftira”, “Başbakan ya da MİT Müsteşarı dinlenmedi”, “yasadışı dinleme yapılmadı” iddialarının aksine, soruşturma kapsamında ele geçirilen belgelerde, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Filistin Devlet Başkanı İsmail Heniye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Enerji Bakanı Taner Yıldız ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın teknik takibe alındığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin milli güvenliğine ilişkin özel görüşmelerinin emniyet imkanları ile kaydedildiği belirlendi. Paralelcilerin uydurduğu Selam Tevhit örgütü delil dosyalarında yer alan savcılığa ait belgelerde, dinlenerek kayıt altına alınan kayıtların tape’lere dönüştürüldüğü belirtiliyor.

‘Başbakan Erdoğan, bakanlar, MİT Müsteşarı

ve yabancı devlet başkanlarını adım adım izlemişler’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü iki farklı soruşturmada gözaltına alınan aralarında eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün’ün de bulunduğu 109 polisin emniyet ve adliye işlemleri sürerken, paralel medyanın aklama operasyonunu çökertecek önemli bir delil ortaya çıktı. Sözde Selam Tevhit örgütüne ilişkin dosyaların incelemesinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve AK Parti Hükümetine mensup bakanlarla, İsrail’in hedefindeki yabancı devlet başkanlarına ait ses tapelerinin bulunduğu belirlendi.

İşte savcılığın hazırladığı o belge

Şüpheliler tarafından yürütülen kurmaca Selam Tevhit Örgütü delil dosyalarının incelemesi ile ilgili hazırlanan belgede şu ifadelere yer verildi:

Soruşturma kapsamında;

a) Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başbakanı’nın, Filistin Devlet Başkanı, Filistin Başbakanı ve Somali Cumhurbaşkanı ile yaptığı, devletin güvenliği ve iç ve dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken dış politikaya ilişkin telefon görüşmelerinin dinlenerek kayıt altına alındığı,

b) AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un dış politikaya ilişkin aynı nitelikteki telefon görüşmelerinin dinlenerek kayıt altına alındığı, bu kayıtların yazılı (tape) hale getirildiği,

c) Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan’ı Taner Yıldız’ın, Milli güvenliğe ilişkin telefon görüşmelerinin dinlenerek kayıt altına alındığı, bu kayıtların bir kısmının yazılı (tape) hale getirildiği,

d) Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı’ın, Milli güvenliğe ilişkin telefon görüşmelerinin dinlenerek (terör örgütü üyesi gibi kod adı verilmek suretiyle) kayıt altına alındığı, kayıtların bir kısmının yazılı (tape) hale getirildiği ilk incelemelerden (inceleme devam etmektedir) tespit edilmiştir.

Açıklanan gerekçelerle şüpheliler hakkında atılı suçtan,

Kamu davası açılmasını gerektirir yeterli şüphe oluşturacak delil bulunmadığından kovuşturmaya yer olmadığına…”