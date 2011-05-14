Savcılık İsrail'den Mavi Marmara komandolarının ismini istedi

T24- Mavi Marmara gemisine yapılan saldırıyı soruşturan İstanbul Başsavcılığı, İsrail adli makamlarına iki sayfalık yazı gönderdi, saldırıyı yapanlar ile emri veren kişilerin açık kimlik bilgilerini istedi.

Elif Altın2ın Vatan'da yayımlanan (14 Mayıs 2011) haberi şöyle:

Filistin’e yardım malzemesi götüren Mavi Marmara gemisine yapılan hain saldırıyla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme oldu. Savcılık, İsrailli yetkililerden gemiye baskın yapan komandoların ve emri verenlerin açık kimlik bilgilerini istedi. Bu taleplerle ilgili yazı İsrail Adalet Bakanlığı’na teslim edilmek üzere Türk Dışişleri Bakanlığı’na gönderildi...

Filistin’e yardım malzemesi götüren Mavi Marmara gemisine uluslararası sularda İsrailli komandolarca baskın düzenlenmesi olayıyla ilgili olarak, eyleme katılan İsraillilerin isimleri istendi. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Akif Ekinci, İsrail Adalet Bakanlığı’na iletilmek üzere hazırladığı iki sayfalık İngilizce ve Türkçe yazıyı Dışişleri Bakanlığı’na gönderdi.

Yolcular işkence gördü

9 vatandaşımızın ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili olarak hazırlanan yazıda, gözaltına alınan vatandaşlarımıza savaş helikopterlerinin üzerlerine aşırı şekilde alçaltılmak suretiyle psikolojik baskı yapıldığı, kelepçelendikleri, özel eşyalarına el konulduğu, cezaevinde de aç bırakılarak ve dinlenmelerine izin verilmeyerek işkence yapıldığı ifade edildi.

Yaşanan olayların özetle anlatıldığı yazıda, İsrailli yetkililerden, eylemi gerçekleştirenler ile emir ve talimatları verenlerin açık kimlik bilgilerinin tespiti istendi. Yazıda ayrıca olayla ilgili her türlü bilgi ve belgenin de verilmesi talep edildi.

İsrail isimleri verecek mi?

Yaşananların ardından İsrail, operasyona katılan ve Mavi Marmara baskını sonrasında yargılanan askerlerin hepsinin kimliğini gizli tuttu. İsrail’in şimdi Savcılığın bu talebine vereceği cevap merak konusu. 2010’da İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından, toplanan bağışlarla 800 bin dolara satın alınan Mavi Marmara’nın da dahil olduğu gemi filosu 37 farklı ülkeden gelen aktivistlerle Gazze’ye yardım göndermek için 31 Mart 2010’da yola çıktı. Gemilerin kıyıya ulaşmasını engellemek için İsrail ordusu uluslararası sulardaki gemiye asker çıkardı. Yaşanan çatışmalarda 8 Türk ve bir Türk asıllı Amerikan vatandaşı hayatını kaybetti, 7 İsrail askeri ve 20’ye yakın yolcu yaralandı. İsrail ordusunun ele geçirdiği gemi Aşdod limanına demirlendi.

İlişkiler askıya alınmıştı

Yaşananların ardından Türkiye, İsrail ile ilişkileri askıya aldı ve İsrail’in özür dilemesi ve zararı karşılamasını istedi. Türk yetkililer istekleri yerine getirilene kadar İsrail’le görüşmeyeceğini açıkladı. 23 Haziran’da İsrail geminin iade edilmesine karar verdi. 7 Ağustos’ta İskenderun’a varan Mavi Marmara’da kurşun izleri ve cam kırıkları dikkat çekerken, gemiden 550 bin TL’lik döviz, 269 telefon, 100 dizüstü bilgisayar, 87 kamera ve 121 fotoğraf makinesi çalındığı açıklandı. Gemideki yolcuların silahlı olduğunu iddia eden İsrail’e rağmen Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan raporda, mutfakta kullanılan bıçaklar ve bazı tahta sopalar haricinde silah bulunmadığı bildirildi