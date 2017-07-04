Savcılık, gazeteci Deniz Yücel'in dosyasını ayırdı

Türkiye'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'a ait olduğu iddia edilen e-postalarla ilgili haber yapan ve bu nedenle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteciler Ömer Çelik, Metin Yoksu, Tunca Öğreten, Mahir Kanaat, Derya Okatan ve Eray Sargın hakkındaki iddianame tamamlandı.

Aynı soruşturma kapsamında 27 Şubat'ta tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen Deniz Yücel'in dosyası ise diğer gazetecilerden ayrı tutuldu.

Yücel'in avukatı Veysel Ok, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, müvekkiline farklı bir soruşturma numarası verildiğini ve ayrı bir soruşturma üzerinden gidildiğini belirtti.

Gerekçesi bilinmiyor

Alınan kararın kendileri için "sürpriz" olduğunu söyleyen Ok, "Nihayetinde söz konusu gazeteciler Deniz Yücel'le beraber aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındı ve tutuklandılar. Biz de bu konuda sürpriz yaşadık. Adliyede bu ayrılma kararını veren savcıyla görüşmeye çalıştık ama savcı ve katibi izinde olduğu için bilgi alamadık. Niçin, hangi amaçla, hangi saikle, hangi hukuki gerekçeyle ayrıldıkları konusunda bizim net bilgimiz yok" dedi.

Soruşturmayı yürüten savcının iki hafta sonra izinden döneceğine dair bilgi verildiğini ifade eden Ok, "Tutuklu bir gazeteci var, yürütülen bir soruşturma var. Ama savcısı ve katibi izinde" diye ekledi.

Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel 14 Şubat'ta kendi isteğiyle ifade vermek üzere gittiği emniyette gözaltına alınmıştı. Yücel 27 Şubat'ta ise "Terör propagandası" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Berlin-Ankara arasında kriz

Deniz Yücel'in tutukluluğu Almanya ile Türkiye arasında önemli bir siyasi kriz teşkil ediyor. Federal Hükümet, Yücel'in en kısa sürede serbest bırakılmasını talep ederken, gazeteci için girişimlerini sürdürüyor.

Son olarak Haziran ayında Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, AİHM'in Yücel için en kısa sürede karar vermesini umduğunu belirterek, "Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin "çok sertleştiğini ve bu nedenle Yücel'in kısa süre içinde serbest bırakılmasını beklemediklerini” ifade etmişti.

Yücel'in avukatları davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımıştı. AİHM Mayıs ayında, avukat Veysel Ok'a Yücel'in şikayet başvurusunun en kısa sürede inceleneceğini tebliğ etmişti.

Altı gazatecinin duruşması 24 Ekim’de

Yücel ile aynı soruşturmadan 26 Aralık'ta gözaltına alınan altı gazeteciden Diken’in eski editörü Tunca Öğreten, kapatılan DİHA’nın Haber Müdürü Ömer Çelik ve BirGün gazetesi çalışanı Mahir Kanaat, "örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklanırken, diğer üç gazeteci serbest bırakılmıştı. Diken haber portalı altı gazetecinin 24 Ekim'de ilk kez hâkim karşısına çıkacağına yer verdi.