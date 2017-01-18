Savcılık, 'FuatAvni' iddianamesinde Said Sefa'nın müebbet hapsini istedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede 'FuatAvni' hesabını yönettiği öne sürülen Haberdar.com'un sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Said Sefa hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında başlatılan FETÖ soruşturmalarından ilki tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, örgütün devlet içerisinde "hemen hemen her alanda olduğu gibi, sosyal medya alanında da yapılanarak 'Fuat Avni' gibi hesaplar üzerinden örgüt amacı doğrultusunda algı faaliyetlerinde bulunduğunun" tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, öncelikle "Fuat Avni" hesabı üzerinden soruşturmaya başlandığı, ilerleyen süreçte ise örgütün bu ve benzeri hesaplar üzerinden amacı doğrultusunda paylaşımlar yaptığı ifade edilerek "Bu paylaşımların dedikodu, fısıltı, sohbet, asılsız ihbar vb yöntemler ile topluma duyurduğu son olarak da örgütün basın-yayın organları aracılığı ile geniş halk kitlelerine örgüt söylemlerini ilettiği anlaşılmıştır" denildi.





"Örgüt iyilik meleği gibi tanıtıldı"

FETÖ'nün elindeki basın yayın araçlarıyla "örgütün adeta bir iyilik meleği gibi tanıtıldığı", "Kimse Yok mu?" gibi kuruluşların para-kurban-zekat toplamalarında topluma duyuruda bulunup gelir temin edildiği, siyasi partiler arasında taraf tutulup yanlı yayınlar yapıldığı, devletin gizli bilgileri, gizli toplantıları ve gizli telefon görüşmeleri sosyal paylaşım sitelerinde yayınlanarak devleti ve hükümeti itibarsızlaştırmak suretiyle casusluk faaliyetleri gerçekleştirildiği anlatıldı.





"Korkma titre gibi kara mizahla..."





'FETÖ'nün sosyal medyada çok sayıda propaganda hesabı olmasına rağmen özellikle "fuatavni" adıyla kullanılan hesap tüm diğerlerini de kapsayacak şekilde sembol haline geldiği, "Korkma, Titre" gibi kara mizahi üslup ile "Cumhurbaşkanı'na sempati duymayan kesim için sempati uyandırıp bilinçli davranışlarla hesabın geniş kitlelere ulaşmasının hedeflendiği" belirtildi.

Fuat Avni hesabıyla binlerce paylaşım yapıldığı, hedefteki kişi ve kurumlar hakkında karalama yapıldığı, topluma korku salınarak sindirildiği, kamu görevlilerinin tehdit edildiği, örgütle mücadele kapsamında yapılan soruşturmalar manipüle edilerek örgüt üyelerine moral verildiği kaydedildi.





"Örgütün anonim hesabı haline geldi"





İddianamede, geçmişe dönük veri tabanı incelemesiyle "örgütün karapropaganda ve dedikodu hesabı olan fuatavni hesabını ilk açan" kişinin Said Sefa öne sürüldü. Hesabın Said Sefa tarafından oluşturulmuş ise de sonrasında örgütün anonim hesabı haline geldiğine de dikkat çekildi. Fuat Avni hesabı açıldığı gün yaklaşık 230 kişi tarafından takibe alındığı, örgütle irtibatlı internet sitelerinde haberleştirilerek isminin duyurulduğu ifade edildi.



Said Sefa'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi





İddianamede Said Sefa'ya "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" ve "Terör örgütü yöneticiliği" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.





28 kişinin 10 yıl hapsi istendi





İddianamede, Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Atilla Taş, Bayram Kaya, Bülent Ceyhan, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Cuma Ulus, Davut Aydın, Emre Soncan, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habib Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Muhammed Sait Kuloğlu, Muhterem Tanık, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Ufuk Şanlı, Ünal Tanık, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız'ın ise "Silahlı örgüte üye olmak" iddiasıyla 5'er yıldan 10'ar yıla kadar hapisleri istendi.