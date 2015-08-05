Savcılık, Figen Yüksekdağ'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırladı!

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, "Biz sırtımızı YPG/YPJ'ye yaslıyoruz" sözleri nedeniyle HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırladı.

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ "Biz sırtımızı Rojava’ya, Kobani’ye, IŞİD vahşetine karşı direnen halklara, insanlık mücadelesi yürüten YPG-YPJ’ye dayıyoruz. Bunu söylemekte hiçbir sakınca görmüyoruz. Bakın sırtımızı kime dayadığımızı çok net söylüyoruz ve bundan sonrada sırtımızı buraya dayamaya devam edeceğiz" demişti.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Yüksekdağ hakkında terör soruşturması başlatmıştı.

Başsavcılık, HDP Eş Genel Başkanı'nın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu daha önce parti kapatılmasına karşı olduklarını ancak bireylerin cezalandırılması gerektiğini söylemişti.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Erdoğan ve Davutoğlu hakkında "yargı bağımsızlığını etkiledikleri" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.