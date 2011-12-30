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Politika

Savcılık: Dalan'ın mallarına el konulsun

Savcılık, 'İrtica ile Mücadele Eylem Planı' davasının firari sanığı Mustafa Bakıcı hakkında kırmızı bülten

30 Aralık 2011 02:00

T24 - Savcılık, 'İrtica ile Mücadele Eylem Planı' davasının firari sanığı Mustafa Bakıcı hakkında kırmızı bülten isterken, Bedrettin Dalan'ın mallarına da el konmasını istedi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık ve avukatların taleplerine ilişkin savcı Mehmet Ali Pekgüzel'in görüşü alındı.  

Savcılık: Dalan'ın mallarına el konulsun

Pekgüzel, firari sanık Mustafa Bakıcı'nın 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 248. maddesinin 5'inci fıkrası delaleti ile aynı yasanın 100 ve devamı maddeleri gereğince yokluğunda tutuklanmasına, uluslararası düzeyde kırmızı bülten ile aranmasının teminine yönelik dosyanın hazırlanması için naip hakim görevlendirilmesini istedi. 

Pekgüzel, ayrıca kaçak sanıklar Bedrettin Dalan ve Mustafa Bakıcı'nın duruşmaya gelmelerini sağlamak amacıyla CMK'nın 248'inci maddesinin 1'inci fıkrası gereğince, amaçla orantılı olmak üzere Türkiye'de bulunan mallarına, hak ve alacaklarına el konulmasını, gerekirse malların idaresi için kayyum atanmasını talep etti.



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