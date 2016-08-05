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15 Temmuz Darbe Girişimi

Savcılık askerlerin vesikalık fotoğrafını istedi, darbe girişimi yüz tanıma sistemiyle çözülecek

Deşifre olmayan, saklanan darbecilerin bu yolla çözüleceği belirtildi

05 Ağustos 2016 18:12

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Genelkurmay Başkanlığı’ndan tüm askeri personelin son 3 ayda çekilmiş vesikalık fotoğrafını istedi. Deşifre olmayan ve kendilerini kamufle eden darbeci askerlerin kimliklerinin tespiti için de yüz tanıma sisteminden yararlanılacak.

Hürriyet'ten Filiz Kızılkoyun'un haberine göre, Savcılık, darbe gecesi elde edilen kamera görüntüleri ile askerlerin vesikalık fotoğraflarını ‘yüz tanıma sistemi’nde karşılaştırarak, darbecileri belirleyecek. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla polis, 15 Temmuz gecesi bombalanan Meclis, Özel Harekât Dairesi, Ankara Emniyet Müdürlüğü ile darbecilerin üs olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü ve Jandarma Genel Komutanlığı başta olmak üzere tüm güvenlik kameraları ile kent geneli MOBESE görüntülerini incelemeye alındı.

Deşifre olmayan ve kendilerini kamufle eden darbeci askerlerin kimliklerinin tespiti için de yüz tanıma sisteminden yararlanılacak. Cumhuriyet Başsavcılığı, Genelkurmay Başkanlığı, Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı’ndan, askeri personelin son 3 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraflarını istedi. Bu fotoğraflar, yüz tanıma sistemine yüklenerek darbe gecesinde elde edilen görüntülerle eşleştirilecek. Kriminal laboratuvarlarda yapılacak yüz tanıma sistemiyle darbe gecesinde silah kullanan, vatandaşların üzerine ateş açanların kimliklerine ulaşılacak. Darbe girişiminin ardından gözaltına alındıktan sonra tutuklananlar için de yüz tanıma sistemi uygulanacak. 

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