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Savcılık Arena'daki Erdoğan protestosunu soruşturacak

Şişli Başsavcılığı Başbakana yönelik protesto ile ilgili soruşturma başlattı.

20 Ocak 2011 02:00

T24 - Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Telekom Arena'nın açılışında yaşanan protesto sırasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve diğer yetkililere yönelik suç unsuru oluşturan bir eylem gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespiti amacıyla inceleme başlattı.

Alınan bilgiye göre, 15 Ocak 2010 tarihinde Türk Telekom Arena'nın açılışında yaşanan protestoya ilişkin çıkan haberleri dikkate alan Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı, olay sırasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve diğer yetkililere yönelik suç oluşturan herhangi bir eylemin gerçekleşip gerçekleşmediğini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.

Savcılık, bu amaçla İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne bir yazı göndererek, suç oluşturan bir eylem olup olmadığının tespiti için gerekli çalışmanın yapılmasını istedi.

Asayiş Şube Müdürlüğünün çalışmasının sonucunda suç unsuru içeren bir eylem tespit edilmesi halinde eylemi gerçekleştirenler hakkında yasal işlem yapılacağı bildirildi.


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