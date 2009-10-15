Savcılık: Ailenin tavrı duygusal

Ankara Dikmen’de, 25 Şubat 2009’da aracında ölü bulunan ve intihar ettiği açıklanan Özel Harekât Daire Başkanı Behçet Oktay’ın otopsi raporu ile başlayan “öldürüldü mü?” tartışması sürüyor.



Yakın arkadaşı, Bağımsız İzmir Milletvekili Recai Birgün, Oktay’ın kaburgalarındaki yedi kırıkla ilgili olarak ilginç bir iddiada bulunarak, “Birkaç yıl önce kemiklerinde siyah noktalar ya da leke olarak nitelendirilebilecek bazı şeyler bulundu. Bir süre tedavi gördü. Bu nedenle kemikleri zayıflamış ve kalp masajı sırasında kırılmış olabilir” dedi. Oktay’la olay gecesi birlikte olan doktoru Haluk Alibazoğlu da tanık olarak verdiği ifadesinde Oktay’ın kemik hastalığı olduğunu doğruladı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Oktay’ın ölümüne ilişkin verdiği takipsizlik kararına itiraz hazırlığı yapan Oktay ailesinin ise otopsi raporu üzerinde çalışan bazı uzmanların vereceği rapor doğrultusunda yarın ya da önümüzdeki hafta savcılığa başvuracağı öğrenildi.

‘İntihara hiç inanmadık’



Abla Şule Oktay, “Biz intihara hiç inanmadık. Soruşturma sırasında bu noktalar araştırılsa, ‘Türkiye’deki birçok olay gibi bu olay da faili meçhul kaldı’ derdik. Ancak araştırılmamış. Araştırılırsa, faillere ulaşılabilir diye düşünüyoruz” derken Ankara Başsavcılığı yetkilileri ise sözü edilen raporların incelendiğini, şüpheli bir yön olmadığını ifade ederek “Ailenin tavrı duygusal. Yine de başvuru olursa, yeni inceleme yapılır” şeklinde konuştu.