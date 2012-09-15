Savcılık Afyon'da 'sabotaj yok' dedi, bölük komutanı için tutuklama istedi

Afyonkarahisar’daki askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamayla ilgili Eskişehir Askeri Savcılığı, olayın terör ve sabotaja bağlı gerçekleştiğine ilişkin herhangi bir delil olmadığını açıkladı. Patlamayla ilgili Bölük Komutanı Binbaşı Ali Duran “Taksirle ölüme neden olmak”tan tutuklandı.

Eskişehir 1’inci Hava Kuvveti Komutanlığı Askeri Savcılığı, Afyonkarahisar’da Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası’nda bulunan askeri mühimmat deposundaki patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını, gelinen aşama itibarıyla olayın terör ve sabotaja bağlı gerçekleştiğine ilişkin herhangi bir delil ve emare elde edilemediğini bildirdi.

Savcılığın Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, 5 Eylül 2012 tarihinde saat 21.15 sıralarında Afyonkarahisar’da konuşlu 4’üncü Mühimmat Bölge Komutanlığı 41’inci Mühimmat Bölük Komutanlığı’na ait 32 numaralı mühimmat deposunda meydana gelen ve 25 askerin şehit olduğu patlamayla ilgili olarak, birliğin adli yönden bağlı olduğu Eskişehir Birinci Hava Kuvveti Komutanlığı Askeri Savcılığı’nca olayı müteakiben sabah saat 04.00’te adli soruşturmaya başlandığı belirtildi.

Açıklamada, “Görevli 4 askeri savcı tarafından yürütülmekte olan soruşturmanın halen gelinen aşaması itibarıyla, olayın terör ve sabotaja bağlı gerçekleştiğine ilişkin herhangi bir delil ve emare elde edilememiştir” denildi.

Öte yandan askeri savcılık yaptığı soruşturma sonucunda, 500’üncü İstihkam Ana Depo Komutanlığı 4’üncü Mühimmat Bölge Komutanı Kıdemli Albay Veysel Özbay, Bölük Komutanı Binbaşı Ali Duran ile Üsteğmen Tarık Aydın’ı, “taksirle ölüme neden olmak” suçundan tutuklanmaları istemiyle Eskişehir’deki 1’inci Hava Kuvveti Komutanlığı Askeri Mahkemesi’ne sevk etti.



5 depo yerine 2 depoya



Mahkemenin tek tek ifadelerini aldığı subaylar, 248 ton el bombası ile 360 ton 175 milimetrelik merminin 2 depoya istiflendiğini anlattı. Subaylar, ifadelerinde 5 depoya sığacak mühimmatın 2 depoya sığdırılmaya çalışıldığını söyledi. Askeri mahkeme, 3 subaydan Bölük Komutanı Binbaşı Ali Duran’ın tutuklanmasına, 4’üncü Mühimmat Bölge Komutanı Kıdemli Albay Veysel Özbay ile patlamadan kıl payı kurtulan Üsteğmen Tarık Aydın’ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi. Tutuklanan Binbaşı Ali Duran, Eskişehir’deki Askeri Cezaevi’ne konuldu.

15 yıl hapis alabilir



Taksirle ölüme sebebiyet, kasten öldürme suçundan bağımsız bir suç olup, fail ölüm sonucunun meydana gelmesini istememekte; ancak göstermesi gereken dikkat ve özeni göstermediği için bu netice meydana gelmektedir. TCK’nın 85. Maddesi’ne göre taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor. Fiil birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise kişi 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor.



Kimlik tespiti tamamlandı



Afyonkarahisar’da patlamanın meydana geldiği kışlanın yaklaşık 500 metre civarına dağılan parçaların kısım kısım Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesiyle 5 Eylül gecesi başlayan kimlik tespit çalışması, dün akşam saatlerinde bitti. Adli Tıp Kurumu önüne gelerek bilgi almak isteyen ailelere, şehitler için yarın 09.00’da GATA’da uğurlama töreni yapılacağı, daha sonra cenazelerin kendilerine teslim edileceği bilgisi verildi. Patlamada 25 asker şehit olmuş, kimlik tespiti yapılabilen Nevşehirli şehit er Emre Yıldırım’ın cenazesi toprağa verilmişti. Cenaze bulgularından alınan DNA örneklerinin incelenmesiyle başlayan 24 şehidin kimlik tespit çalışmaları 9 günde tamamlandı. Yüksek basınçlı patlamanın ardından yangına maruz kalmaları nedeniyle beden bütünlüğü olmadığından Ankara Adli Tıp Kurumu’nda teşhis edilemeyen cenazeler, teknik kapasitesi daha yüksek olan İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na gönderilmişti.



Lehimli tabut



“Şehit ailelerine ne teslim edilecek?” sorusu “Lehimli açılmayan tabut” formülünü gündeme getirdi. Özel olarak hazırlanan tabutların dün GATA’ya getirildiği belirtildi. Şehit askerlerin cenazeleri, yarın GATA’da yapılacak askeri uğurlama törenin ardından ailelerine teslim edilecek. Cenazeler daha sonra memleketlerinde toprağa verilecek.