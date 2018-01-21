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Savcılık, Afrin operasyonu ile ilgili sosyal medyadan eylem çağrısı yapanlara soruşturma başlattı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili sosyal medya hesaplarından terör örgütlerinin propagandalarını yapıp, provakatif eylem çağrılarında bulunanlar hakkında soruşturma başlattı

21 Ocak 2018 19:43

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili sosyal medya hesaplarından terör örgütlerinin propagandalarını yapıp, provakatif eylem çağrılarında bulunanlar hakkında soruşturma başlattı. PKK\'nın yayın organlarından bir televizyona dün canlı telefon bağlantısı yaparak bağlananan ve Afrin operasyonu ile ilgili açıklama yapan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven hakkında da soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin 20 Ocak 2018 tarihinde başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\' ile İlgili olarak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden ve silahlı terör örgütleri PKK/KCK, PYD/YPG ve DEAŞ ile ilgili sosyal medya hesapları üzerinden propaganda ve provakatif eylem çağrılarında bulunanlar hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı. Açıklamanın devamında şöyle denildi:
\"Silahlı terör örgütleri ile ilgili olarak sosyal medya hesapları üzerinden provakatif çağrılarda bulunan şahısların tespit edilmesi İle Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu\'nun ilgili maddeleri gereğince yasal işlem yapılacaktır.\"
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, dün akşam saatlerinde PKK terör örgütüne yakın bir televizyona telefon bağlantısı yaparak Afrin operasyonu ile ilgili konuşan DTK Kongresi Eş Başkanı Leyla Güven hakkında da \'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama\' iddiasıyla soruşturma başlattı.

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