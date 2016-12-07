T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Savcılık: Adil Öksüz'le '4 sivil imam' aynı dönemde ABD'deydi

Adil Öksüz 'darbenin kara kutusu' olarak Emniyet birimlerince halen aranıyor

07 Aralık 2016 16:51

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmasında, Akıncı Üssü'nde yakalanan 'Genelkurmay İmamı' olduğu iddia edilen Adil Öksüz'ün, örgütün 'sivil imamları' oldukları öne sürülen Kemal Batmaz, Nurettin Oruç ve Hakan Çiçek ile Ocak, Mart ve Haziran 2016'da aynı günlerde ABD'de oldukları belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'in 'darbe mesajı' olarak değerlendirilen haki cübbeyle vaaz verdiği görüntülerin yayınladığı 21 Mart 2016 tarihinden önce Adil Öksüz ile birlikte örgütün sivil imamları oldukları öne sürülen Kemal Batmaz, Nurettin Oruç ve Hakan Çiçek'in 'darbe toplantısı' yapmak amacıyla ABD'de oldukları tespit edildi.

 

ETİKETLER

Adil Öksüz15 Temmuz darbe girişimiFETÖFethullah GülenKemal Batmaz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24