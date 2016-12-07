Savcılık: Adil Öksüz'le '4 sivil imam' aynı dönemde ABD'deydi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmasında, Akıncı Üssü'nde yakalanan 'Genelkurmay İmamı' olduğu iddia edilen Adil Öksüz'ün, örgütün 'sivil imamları' oldukları öne sürülen Kemal Batmaz, Nurettin Oruç ve Hakan Çiçek ile Ocak, Mart ve Haziran 2016'da aynı günlerde ABD'de oldukları belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'in 'darbe mesajı' olarak değerlendirilen haki cübbeyle vaaz verdiği görüntülerin yayınladığı 21 Mart 2016 tarihinden önce Adil Öksüz ile birlikte örgütün sivil imamları oldukları öne sürülen Kemal Batmaz, Nurettin Oruç ve Hakan Çiçek'in 'darbe toplantısı' yapmak amacıyla ABD'de oldukları tespit edildi.