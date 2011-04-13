Savcılığın koruma vermediği Behice Ç. kocası tarafından 18 defa bıçaklandı

T24- İkinci "Ayşe Paşalı" cinayeti yaşandı. Ankara'da Arap Ç., eşi Behice Ç.'yi 18 kez bıçakladı. Daha önce 4'ü karısı ve kızını yaralamaktan 5 defa emniyet tarafından savcılığa sevk edilen Arap Ç. için, savcılığın koruma vermediği öğrenildi. Çiftin kızı Tuğba Ç. savcının kendisine "Herkese koruma verseydik Türkiye’de koruma kalmazdı" dediğini aktardı.



Ankara’da ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle korunma isteyen, ancak koruma altına alınmamasının ardından boşandığı kocası tarafından 11 defa bıçaklanarak öldürülen Ayşe Paşalı cinayetine benzer bir olay meydana geldi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:







3 çocuk annesi Behice Ç., şubatta boşandığı eşi Arap Ç. tarafından önceki gün Cevizlidere 1927 Sokak’ta oturduğu apartmanın önünde sırtından 7 kez bıçaklandı. Behice Ç.’nin özel bir şirkette ambulans şoförü olarak çalışan kızı Tuğba Ç., gürültü üzerine evden çıkınca yaralı haldeki annesini görerek ilk müdahaleyi yaptı.



Genç kadın kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi verirken, Arap Ç. polise teslim oldu. Arap Ç.’nin, eşine evli oldukları dönemde de şiddet uyguladığı ortaya çıktı. 8 Mart 2011’de kızı Tuğba Ç. ile ailevi nedenlerle tartışan Arap Ç.’nin, eşi ve kızının birlikte oturduğu eve gece 23.00 sıralarında geldiği, kapı önünde duran kızını sallama tabir edilen bıçakla yaraladığı anlaşıldı.



Arap Ç.’nin adliyeye sevk edildikten sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi. Savcılığın, Arap Ç. hakkında, eşini bıçaklamadan önce, “kızını kasten yaralamak” suçundan Ankara 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtığı öğrenildi.





5 kez serbest kaldı



Soruşturma sonunda Arap Ç. hakkında, takipsizlik kararı verildiği anlaşıldı. Arap Ç.’nin son 1.5 yılda 5 olaydan dolayı emniyet tarafından savcılığa sevk edildiği, ancak her seferinde serbest bırakıldığı da belirlendi.



İlk 4 şikayetin, eşini, kızını dövmek, kapı kırmak, tehdit ve küfür gibi suçlardan dolayı yapıldığı öğrenildi. Tuğba Ç. babasının daha önce de annesine birkaç kez bıçakla saldırdığını anlattı. Tuğba Ç. şunları söyledi: “Savcılığa verdiğimiz dilekçede yaşadığımız şiddeti anlattık. Bana da bıçakla saldırdı. Her seferinde ifadesi alındı serbest kaldı. Savcının yanına gittim. Savcı bana, ‘Herkese koruma verseydik Türkiye’de koruma kalmazdı’ dedi.”





‘Beni aldatanı yaşatmam’



Arap Ç., dün emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevkedildi. Arap Ç.’nin, “Beni aldatan ölsün, yaşamasın” dediği duyuldu. Arap Ç.’nin, ifadesinde ise boşandıktan sonra eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü, başka erkeklerle gezdiğini öne sürdüğü belirtildi. Arap Ç.’nin, bir dizi filmden etkilenerek olayı gerçekleştirdiğini iddia etmesi ise tepki yarattı.