Savcılığın "darbenin 2 numarası" dediği Kemal Batmaz: Tuğgeneral komutan sanıp selam vermiştir!

Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü’nde olduğu tespit edilen ve Adil Öksüz’le birlikte 'FETÖ’nün en önemli sivil imamlarından biri olduğu belirtilen Kemal Batmaz’ın 4’üncü kez ifadesi alındı. Batmaz, Atatürk Havalimanı’nda birlikte görüntülendiği Öksüz için, “Soru, sormuştur, yanıt vermişimdir. Tanımıyorum” dedi. Batmaz, Üs Komutanı Hakan Evrim’in kendisine baş selamı verdiği ana ilişkin ise “Görüntülerdeki kişi ben değilim, ancak komutan sanıp selam vermiştir, diye düşünüyorum” yanıtını verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü darbe soruşturması kapsamında Adil Öksüz’ün yanı sıra 4 sivilin daha Akıncı Üssü’nde bulunduğu tespit edilmişti. Bu kişilerden biri de Kaynak Holding’e bağlı Kâğıt AŞ’nin eski genel müdürü Kemal Batmaz idi. Batmaz darbe girişiminin ardından Akıncı Üssü civarında yakalandıktan sonra tutuklanarak, cezaevine gönderilmişti. Akıncı Üssü’ne ait 15 Temmuz tarihli görüntüleri inceleyen savcılık, Batmaz’ın da o gece Akıncı Üssü’nde olduğunu tespit etmişti. Görüntülerde Akıncı Üssü Komutanı darbeci Tuğgeneral Hakan Evrim’in Batmaz’a baş selamı vermesi dikkat çekmişti. Savcılık bu görüntülerden hareketle Batmaz’ın Öksüz ile birlikte 'FETÖ’nün en önemli sivil imamlarından olduğunu ileri sürdü.

Adliyeye götürüldü

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Kemal Batmaz dün 4. kez ifade verdi. Ankara Adliyesi’ne yoğun güvenlik önlemleri altında getirilen Batmaz, Soruşturma Savcısı Ramazan Dinç’e ifade verdi. Savcı Dinç, Batmaz’a daha önce fotoğraflarını gösterdiği Öksüz ile Atatürk Havalimanı’nda görüldüğü ana ilişkin görüntülerini de izletti. Savcı Dinç’in Batmaz’a “Görüntülerde Öksüz ile sohbet ettiğiniz görülüyor, ne hakkında konuşuyordunuz?” sorusunu yönelttiği öğrenildi. Batmaz’ın bu soruya “Görüntülerdeki kişi benim ancak Öksüz’ü tanımam. Bir şey sormuştur, yanıt vermişimdir” dediği kaydedildi. Önceki ifadesinde Batmaz, Öksüz ile aynı karede yer almasına ilişkin “tesadüf” yorumunda bulunmuştu.

"Komutan sanmıştır"

Savcı Dinç, Batmaz’a Akıncı Üssü’nde bulunduğuna dair görüntüleri de izletti ve savunmasını sordu. Bir kez daha Akıncı Üssü’nde bulunduğunu reddeden Batmaz, görüntülerdeki kişinin kendi olduğunun bilirkişi raporunca ortaya konmasına rağmen inkâr etti, “Ben değilim” dedi. Batmaz, Üs Komutanı Hakan Evrim’in kendisine baş selamı verdiği ana ilişkin ise “Görüntülerdeki kişi ben değilim, ancak komutan sanıp selam vermiştir, diye düşünüyorum” yanıtını verdi. Batmaz sorgusunun ardından tekrar Sincan Cezaevi’ne gönderildi.