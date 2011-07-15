Savcılığa göre yangın Rus yapımı bombalardan çıkmış olabilir

T24 - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinin Dolapdere kırsalında perşembe günü 13 askerin şehit düştüğü, 7 PKK'lının da hayatını kaybettiği çatışmaların ardından yapılacak operasyonlara karşı teröristlerin araziye mayın tuzakladığı belirtiliyor.





İşte Silvan çatışmasıyla ilgili tüm haberler!













Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre kaçan ve 20 kişi oldukları tahmin edilen PKK'lıları etkisiz hale getirmek için başlatılan operasyonlar gece boyunca sürdü. 7'inci Kolordu Komutanlığı ile 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı'nın ortak yürüttüğü operasyonlara perşembe gecesi Bolu ve Kayseri'den bölgeye getirilen özel eğitimli profesyonel birlikler, bordo bereli bir tim, Lice 2'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, Silvan Jandarma Taktik Komando Alay Komutanlığı'na komandolar katılıyor.



Cuma sabahından itibaren operasyonlar Diyarbakır'ın Silvan, Hazro ve Kulp, Batman'ın Sason İlçesi dörtgeninde yoğulaştırılarak bölge ablukaya alındı. Sikorsky helikopterlerle operasyon alanlarına komandolar indirilirken, Kobra tipi helikopterler PKK'lıların bulunduğu alanları yoğun ateş altına alıp bombaladı. Ateş altına alınan bölgelerden yükselen dumanlar yakın köylerden net bir şekilde görüldü.

Savcı olay yerinde



Saldırının yaşandığı bölgede alınan güvenlik önlemlerinin ardından Silvan Cumhuriyet Savcısı Bedir Koca, çatışma bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Savcı Koca'nın saldırının nasıl gerçekleştiği, yangının çıkış nedeni başta olmak üzere incelemesini gerçekleştirdiği belirtildi.

Alev çıkaran Rus bombası mı kullanıldı?



Şehit düşen 13 asker üzerinde yapılan otopside, şehitlerin bazılarının kurşunla, bazılarının da yanarak hayatını kaybettikleri belirlendi. DHA'nın haberine göre, savcılık yetkilileri, çatışma bölgesindeki yangına PKK'lı teröristlerin kullandığı ve parça tesirinden çok yakma gücü yüksek ve fazla alev çıkaran olan Rus yapımı bombaların neden olduğunu tahmin ettiklerini söylediler.







Bölgede ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için Silvan, Kulp ve Hazro'dan gelen Orman İşletme Müdürlükleri ekipleri araçlarla çalışmalarını sürdürüyor.





Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, Diyarbakır Asker Hastanesi'nde tedavileri süren 4 yaralıyı cuma gecesi ziyaret ettiğini ve durumlarının iyi olduğunu söyledi. Toprak, çatışmanın yaşandığı kırsalda terörle mücadele kapsamında operasyonların sürdüğünü de belirterek, "9 Temmuz'da kaçırılan 2'si asker 3 kişinin kurtarılması için söz konusu bölgede takip yapılıyordu. Teröristlerin son olarak Hazro İlçe Jandarma Komutanlığı'na roketli saldırı düzenlenmesinden sonra bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için yapılan operasyonlar arttı. İşte artan operasyonlar nedeniyle dün çatışma yaşandı. Kaçıralan 3 kişiyi kurtarmamız gerekiyor" dedi.



