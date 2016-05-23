Savcılığa göre HDP, PKK'nın legal yapılanması!

Birleşik Devrimci Parti üyeleri hakkında hazırlanan iddianamede savcı, "PKK-KCK terör örgütünün legal yapılanması olduğu bilinen HDP" ifadesini kullanmış.

Cumhuriyet'ten Hilal Köse'nin haberine göre, 106 sayfalık iddianamade, en çok vurgulanan ‘suç delili’, IŞİD’e karşı savaşırken yaşamını yitiren ve cenazesi 59 gün sınırda bekletilen Aziz Güler’i sahiplenmek, kahraman ve kurtarıcı gibi görmek, Güler’in Türkiye sınırında bekletilmesini protesto etmek ve cenaze törenine katılmak. Savcı, iddialarına dayanak olarak ETHA’nın Güler’in cenazesiyle ilgili haberini iddianameye aktarmış. Aziz Güler’in babası Mehmet Güler’in ve HDP’li Ertuğrul Kürkçü’nün cenazede yaptığı konuşma, Orhan Alkaya’nın şiir okuması, Ferhat Tunç’un ağıt yakması da iddianameye girmiş. Savcı, iddianamede HDP’yi ise şöyle tanımlıyor:

“Ülkemizde PKK-KCK terör örgütünün legal yapılanması olduğu bilinen HDP başta olmak üzere, sol fraksiyonlu terör örgütlerince, ajitasyonlar yapılarak, tabandaki şahısları sokaklara indirmeye çalışarak, PYDYPG- YPJ/STAR terör örgütlerine destek vermeyi amaçlamaktadırlar.”

Birleşik Devrimci Parti’ye 1 Mart’ta yapılan operasyonun ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma tamamlandı. Parti yöneticisi ve üyesi 10 kişiye dava açıldı. Gezi gazisi, partinin İstanbul İl Başkanı Selim Polat ile Halil Sönmez, Vedat Türk, Yasin Aydın ve Ahmet Sebat tutuklu. İddianamede, Polat ve Sönmez, ‘Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs’le suçlandı. Diğer sanıkların ise ‘örgüt üyeliği’, ‘örgüt propagandası’, ‘görevi yaptırmamak için direnme’, ‘izinsiz gösteriye katılma’ suçlarından cezalandırılmaları istendi.

Cenazeyi defnetme suçu

İddianame, Rojava’da ölen Aziz Güler, Bedrettin Akdeniz, Mahir Arpaçay’ın cenazelerinin kaldırılması üzerine kurulu. Savcı, 21 Eylül 2015’te yaşamını yitiren, cenazesi 59 gün sınırda bekletilen Aziz Güler’e yoğunlaşmış. Güler’in Kobane’ye gitmeden önce, SDP içerisinde yer alması bile illegal örgüt faaliyeti olarak değerlendirilmiş. Güler, terör örgütü mensubu olarak nitelendirilmiş. “Aziz Güler ölümsüzdür”, “Kavgamızın rehberi Aziz Güler ölmedi” yazılı pankartlar, Aziz Güler fotoğrafları da ‘suç delili.’

Savcı Erdoğan’la çelişti

İddianamede, 2010’daki referandum öncesi, dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın üzülerek söz ettiği, 22 yaşında idam edilen Necdet Adalı da var. Savcının Adalı yorumu şöyle: “8 Ekim 1980 günü idam edilen Kurtuluş Hareketi mensubu Necdet Adalı isimli örgüt mensubunun Altındağ Halkevi’nde faaliyetlere katıldığı, 10 Temmuz 1977’de iki kişinin öldüğü kıraathane saldırısı olayına karıştığı için yakalandığı, cezaevinden firar etmeye kalkıştığı ancak başaramadığı...”