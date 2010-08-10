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SAVCILAR GEMİLERDE İNCELEMELERE BAŞLADI İSKENDERUN (A.A)

10 Ağustos 2010 13:46

-SAVCILAR GEMİLERDE İNCELEMELERE BAŞLADI İSKENDERUN (A.A) - 10.08.2010 - İsrail'in, 31 Mayısta Gazze'ye yardım götüren filoya düzenlediği baskından sonra el koyduğu ve Hatay'ın İskenderun ilçesindeki limana getirilen 3 Türk gemisinde Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan ve 3 savcı ile Ankara'dan gelen 12 kişilik olay yeri inceleme ekibi, bugünkü incelemelerine başladı. Alınan bilgiye göre, İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan başkanlığındaki 3 savcı ile Ankara'dan gelen 12 kişilik olay yeri inceleme ekibi ile ''Mavi Marmara'' gemisinde dün başlattıkları adli inceleme çalışmalarını bugün de sürdürdü. 'Mavi Marmara'' gemisindeki adli inceleme çalışmalarına İskenderun'dan 7 kişilik olay yeri inceleme ekibinin de katıldığı belirtildi. Bu arada, ''Defne-Y'' gemisinde de 2 kişilik bomba uzmanının, geminin teknik sorumlusu Can Ertuş ile birlikte bomba araması ve radyasyon incelemesi yaptığı görüldü.

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