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Dünya

SAVCILAR ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI  KÖLN (A.A)

15 Ocak 2011 23:33

-SAVCILAR ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI  KÖLN (A.A) - 15.01.2011 - Almanya bağlantılı Deniz Feneri e.V. davasının Türkiye uzantısıyla ilgili soruşturmayı yürüten 3 cumhuriyet savcısı, soruşturmayla ilgili Almanya'da yürüttükleri çalışmalarını tamamlayarak Türkiye'ye hareket etti. Frankfurt Emniyet Müdürlüğünde kendilerine tahsis edilen bölümde yaklaşık iki hafta boyunca çalışan savcılar Nadi Türkaslan, Abdülvahap Yaren ve Mehmet Tamöz'ün bugün TSİ 20.15'te Lufthansa'ya ait tarifeli uçakla Münih'ten Türkiye'ye hareket ettikleri öğrenildi.

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