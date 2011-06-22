-SAVCIDAN TAHLİYE İSTEMİNE RET İSTANBUL (A.A) - 22.06.2011 - Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş'ın, ''Balyoz Planı'' davası kapsamında tutuklu yargılanırken milletvekili seçilen emekli Korgeneral Engin Alan'ın tahliye isteminin reddini, Anayasa'nın 14. maddesine atıf yapan 83. maddesi kapsamında talep ettiği öğrenildi. Alınan bilgiye göre, ''Balyoz Planı'' davasına bakan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma savcısı Savaş Kırbaş, davanın tutuklu sanığı ve MHP'den İstanbul milletvekili seçilen emekli Korgeneral Engin Alan'ın tahliye istemine yönelik mahkemeye sunduğu mütalaasında, tahliye talebinin reddine karar verilmesini istedi. Savcı Kırbaş, gerekçe olarak, ''Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasa'nın 14. maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır. Ancak bu halde yetkili makam, durumu hemen ve doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirmek zorundadır'' hükmünü içeren Anayasa'nın 83. maddesinin 2. fıkrasına yer verdi. -ENGİN ALAN'IN AVUKATI NACAK- Bu arada, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesine müvekkili Alan ile ilgili bulunduğu tahliye talebinin sonucunu bekleyen ve mahkeme heyetinin ayrılmasından sonra adliyeden ayrılan avukat Ayhan Nacak, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mahkemenin tahliye talepleriyle ilgili kararını bugün vermediğini, kararın yarın ya da cuma günü çıkabileceğini aktaran Nacak, gazetecilerin, ''Siz talebinizde Sebahat Tuncel'in kararını emsal olarak göstermiş miydiniz?'' sorusuna, ''Hayır, ben emsal olarak göstermedim onu'' yanıtını verdi. Tahliye talepli dilekçesinde başka kararları da emsal olarak göstermediğini anlatan Nacak, ''Daha önceki kararlar var. Mesela Osman Bölükbaşı'nın da bu konuda hapis kararı vardı. Mahkeme doğrudan doğruya hapislik kararını kaldırarak Meclise gönderdi'' ifadesini kullandı. Nacak, emsal kararları, müvekkili Alan'ın direktifi doğrultusunda değil, kendi inisiyatifleriyle göstermediklerini dile getirdi. ''Mahkemeden beklentiniz nedir?'' sorusuna karşılık da Nacak, ''Halkın iradesiyle seçilmiş bir kişi veya kişiler var. Mahkemeler halkın iradesine uygun karar veren makamlardır. Millet adına karar verirler. Eğer millet, tutuklu olduğunu bile bile bunları Meclise göndermeyi arzu ettiyse bunlara uymak bence zorunluluktur'' diye konuştu.