Savcıdan sevgili mağduru kadına: Niye ilişkiye giriyorsun, bizi uğraştırıyorsun!

İskenderun’da 3 yıldır eski sevgilisi Y.D.’nin taciz ve ölüm tehditlerine maruz kalan N.K., defalarca emniyete ve savcılığa yaptığı başvurular ve “Nitelikli cinsel istismar” suçlamasıyla açılan davada verdiği mücadeleler sonunda tutuklama kararı alınması için yaptığı başvuruda savcıdan hukuk sisteminin yapısını ortaya çıkaran bir cevap aldı. Mağdur kadın savcının kendisine “Niye ilişkiye giriyorsun? Sonra bizi uğraştırıyorsun” dediğini iddia etti.

N.K. (34), eski sevgilisi Y.D.’den ayrıldıktan sonra hakarete maruz kaldı ve ölüm tehditleri aldı. Y.D. (40), genç kadının gizlice çektiği görüntülerini internet üzerinden ailesine ve arkadaşlarına gönderdi. N.K., kendisini ve ailesini rahatsız etmeye devam eden eski sevgilisi hakkında 26 kez emniyete ve savcılığa şikayette bulundu. Genç kadının hakaret, şantaj, iftira, tehdit, mala zarar verme, basit yaralama ve cinsel taciz şikâyetlerinin 8’i takipsizlikle sonuçlanırken, tehditlerini sürdüren Y.D. hakkında tutuklama işlemi hiç uygulanmadı.

Tutuklama taleplerine ret

“Basit cinsel saldırı”, “Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek” ve “şantaj” suçlarıyla hakkında dava açılan Y.D., N.K.’ya üniversite hastanesinden ruh sağlığının bozulduğu yönünde rapor verilmesi üzerine “nitelikli cinsel istismar” suçundan yargılanmaya başladı.

Ancak mahkeme, genç kadının defalarca yinelediği tutuklanma talebine rağmen Y.D. hakkında tutukluluk kararı vermedi. N.K., geçen günlerde eski sevgilisi hakkında zorlama hapsi kararı verilmesi talebiyle İskenderun Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Dilekçeyi alan mahkeme savcısı, mağdur kadının Milliyet’ten Burcu Karakaş’a yaptığı açıklamaya göre şunları söyledi:

“Savcı daha dinlemeden beni suçlar gibi bir tavırla, ‘Başka dosyalardan hatırlıyorum seni?’ dedi. Sonrasında, ‘Niye ilişkiye giriyorsun, sonra da bizi uğraştırıyorsun? Resim çekilip şikâyetçi oluyorsunuz. İlişkiye girmeseydin başına bunlar gelmeyecekti’ dedi. Görüntülerin benden habersiz çekildiğini söyleyince, ‘Şahıs haberi vardı derse nasıl kanıtlayacaksın? Bir sürü insan zevk için çekiyor. Öyle yapmadığınız ne malum’ dedi.