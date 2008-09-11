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Yaşam

Savcıdan rüşvetin belgesini istedi

Trabzon’da evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen bir kişi, köy muhtarının kendisine 'savcının arkadaşı olduğunu, sorunu giderebileceğini' söyleyince ödediği 'r

11 Eylül 2008 03:00


Trabzon’da evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen bir kişi, köy muhtarının kendisine “savcının arkadaşı olduğunu, sorunu giderebileceğini” söyleyince ödediği “rüşvet” parasının makbuzunu savcılıktan talep etti.
Olayı öğrenen savcı soruşturma açtı ve Muhtar İsmail Keskin “köylüsünü dolandırmak” suçundan 1 yıl süreyle denetim altında tutulma cezasına çarptırıldı.

Arsin ilçesine bağlı Gölgelik köyünde oturan Halil Keleş’in (51) evinde jandarma ekiplerince yapılan aramada ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi. Keleş’in gözaltına alınarak karakola götürülmesi üzerine, köyün muhtarı İsmail Keskin de karakola geldi. Muhtar Keskin’in, “Sen bana 1300 dolar verirsen ben bu işi halledeceğim. Sen gerisine karışma” dediği iddia edildi.
Bunun üzerin oğlundan aldığı parayı dolara çevirerek Keskin’e veren Keleş, birkaç gün sonra durumunun ne olacağını öğrenmek için Arsin Cumhuriyet Savcılığı’na gitti. “1300 dolar kefalet ödedik. Onun makbuzunu bana verin” dedi. Bu sırada odada konuşmaya şahit olan Cumhuriyet Savcısı, önce Keleş’i, daha sonra da muhtar Keskin’i sorguya alarak soruşturma başlattı.


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