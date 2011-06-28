-SAVCIDAN KADDAFİ'Yİ TUTUKLAYIN ÇAĞRISI LAHEY (A.A) - 28.06.2011 - Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı, Muammer Kaddafi'nin yardımcılarına, Libya liderini tutuklamaları ve adalete teslim etmeleri çağrısında bulundu. Savcı Luis Moreno-Ocampo, Kaddafi'nin yakın çevresinin, Libya'da çözümün mü yoksa sorunun mu parçası olacağına karar vermesi gerektiğini belirterek, yardımcılarına Kaddafi'yi tutuklamaları çağrısı yaptı. Moreno-Ocampo, Libya'da operasyon düzenleyen NATO güçlerinin ise zanlıları tutuklama yetkisi olmadığını sözlerine ekledi. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), dün Libya lideri Muammer Kaddafi hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. Libya ise bu kararı kabul etmediğini açıklamıştı. Hollanda'nın Lahey kentindeki UCM, yönetimin devrilmesi için 15 Şubat'ta başlatılan mücadeleden sonra Muammer Kaddafi, oğlu Seyfülislam ve istihbarat kurumu başkanı Abdullah El Senusi hakkında ''insanlığa karşı suç işlemekten'' uluslararası tutuklama kararı verildiğini bildirmişti.