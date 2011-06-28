T24 LogoT24 Logo
Dünya

SAVCIDAN KADDAFİ'Yİ TUTUKLAYIN ÇAĞRISI LAHEY (A.A)

28 Haziran 2011 17:56

-SAVCIDAN KADDAFİ'Yİ TUTUKLAYIN ÇAĞRISI LAHEY (A.A) - 28.06.2011 - Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı, Muammer Kaddafi'nin yardımcılarına, Libya liderini tutuklamaları ve adalete teslim etmeleri çağrısında bulundu. Savcı Luis Moreno-Ocampo, Kaddafi'nin yakın çevresinin, Libya'da çözümün mü yoksa sorunun mu parçası olacağına karar vermesi gerektiğini belirterek, yardımcılarına Kaddafi'yi tutuklamaları çağrısı yaptı.  Moreno-Ocampo, Libya'da operasyon düzenleyen NATO güçlerinin ise zanlıları tutuklama yetkisi olmadığını sözlerine ekledi. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), dün Libya lideri Muammer Kaddafi hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. Libya ise bu kararı kabul etmediğini açıklamıştı. Hollanda'nın Lahey kentindeki UCM, yönetimin devrilmesi için 15 Şubat'ta başlatılan mücadeleden sonra Muammer Kaddafi, oğlu Seyfülislam ve istihbarat kurumu başkanı Abdullah El Senusi hakkında ''insanlığa karşı suç işlemekten'' uluslararası tutuklama kararı verildiğini bildirmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24