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Savcıdan Ekrem Dumanlı'nın serbest bırakılmasına itiraz

Twitter fenomeni Fuat Avni, Ekrem Dumanlı'nın savcının yaptığı itirazla tutuklanacağını öne sürmüştü

25 Aralık 2014 18:13

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülen cemaatine yakınlığı ile bilinen medya organlarını da kapsayan 14 Aralık operasyonu kapsamında, aralarında Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın da bulunduğu 8 kişinin serbest bırakılmasına itiraz etti.

 

Fuat Avni tahmin etmişti

 

Twitter fenomeni Fuat Avni, önceki gün sosyal medyada Ekrem Dumanlı'nın tutuklanması için tekrar harekete geçileceğini iddia etmişti.

Fuat Avni şunu söylemişti: 

"Hidayet Karaca'nın tutuklanmasına yapılan itiraz reddedileceği gibi Ekrem Dumanlı da savcının yaptığı itirazla tutuklanacak."

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