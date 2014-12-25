Savcıdan Ekrem Dumanlı'nın serbest bırakılmasına itiraz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülen cemaatine yakınlığı ile bilinen medya organlarını da kapsayan 14 Aralık operasyonu kapsamında, aralarında Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın da bulunduğu 8 kişinin serbest bırakılmasına itiraz etti.

Fuat Avni tahmin etmişti

Twitter fenomeni Fuat Avni, önceki gün sosyal medyada Ekrem Dumanlı'nın tutuklanması için tekrar harekete geçileceğini iddia etmişti.

Fuat Avni şunu söylemişti:

"Hidayet Karaca'nın tutuklanmasına yapılan itiraz reddedileceği gibi Ekrem Dumanlı da savcının yaptığı itirazla tutuklanacak."