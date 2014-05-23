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Savcıdan Baykal kaydı talimatı: Varank'ın hesabı hacklendi mi araştırın

CHP'nin eski lideri Baykal'ın avukatının başvurusu üzerine savcı, kasetle Başbakan arasında bir bağlantı olup olmadığı iddialarını araştırmak için talimat yazdı

23 Mayıs 2014 20:53

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın partisinin genel başkanlığından istifasına neden olan video kaydı ile ilgili Ankara Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu’nda yürütülen soruşturma kapsamında savcı, internette yayınlanan ve Başbakan Tayyip Erdoğan’a ait olduğu iddia edilen ses kaydı ile ilgili olarak araştırma yapılması için Bilişim Büroya talimat yazdı.

Başbakan Tayyip Erdoğan’a ait olduğu iddia edilen ve danışmanı Mustafa Varank’ın mail ve sanal hesaplarının hacklenmesi sonrasında elde edildiği öne sürülen ses kaydında, Baykal’ın müstehcen kasetinden Başbakanın bilgisi olduğu ifade ediliyordu. Tüm bu gelişmeler üzerine Baykal’ın avukatı savcılığa müracaat ederek, söz konusu hususların araştırılmasını istedi.

Savcılık, Bilişim Suçları Büro Amirliği’ne talimat yazısı gönderdi. Talimatta şunlar istendi:

-Youtube.com üzerinden 25.3.2014 günü ses kaseti yayınlandığı, bu kasetin  Başbakan’a ait olduğunun iddia edildiği, ses kasetinin yayınlandığı internet adresinin tespit edilmesi,

-İnternet üzerinde ses kaydının hangi IP numarasından erişilerek konulduğunun belirlenmesi,

-Ses kaydının internet üzerinde bulunup bulunmadığının tespiti,

-Ses kaydının Başbakanlık Danışmanı Mustafa Varank’ın mail hesabının hacklenmesi yoluyla elde edildiği iddia edildiğinden, böyle bir olay olup olmadığının, varsa hacklenmesinin ne zaman yapıldığının belirlenmesi,

-İnternet üzerinde ses kaydı varsa çıkarılıp evraka eklenerek Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesi rica olunur.

 

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