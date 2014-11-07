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Savcıdan Altıparmak'a: Öcalan'ın serbest kalacağı devlet sırrıydı, neden açıkladın?

Eski Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı'nın ifadesini alan savcı süreçle ilgili bilgileri neden açıkladığını sordu

07 Kasım 2014 11:57

Emniyet'teki soruşturmalar çerçevesinde kısa süre önce merkeze çekilen ve daha sonra “usulsüz telefon dinleme” iddiaları kapsamında açığa alınan eski Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Ömer Altıparmak’ın “Öcalan’ın serbest bırakılması, özerk yönetim ve bu konularda hükümetçe yasal düzenlemeler yapılmasına” sözleri üzerine ifadesini alan Savcı Hakan Yüksel’in “Bu bilgiler devlet sırrıydı, neden açıkladın?” diye sorduğu iddia edildi.

Eski Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Altıparmak, 27-28 Eylül’de Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’e verdiği röportaj nedeniyle, İçişleri Bakanlığı’nın şikâyeti üzerine açılan soruşturma kapsamında Ankara Savcılığı tarafından ifadeye çağırıldı.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, Altıparmak’a, Bakanlığın suç duyurusunda yer verilen röportajda söylediği şu ifadelerinin sorulduğu öne sürüldü:

“Oslo görüşmeleri ve Çözüm süreci Ahmet Davutoğlu tarafından başlatıldı. Beşir Atalay tarafından koordinasyonu üstlenildi. Örgüt mensuplarının Oslo’da kaydettiği seslerden Hakem devletin temsilcilerinin MİT mensuplarıyla ayrı, terör örgütü mensuplarıyla ayrı ayrı toplantılar da gerçekleştirdiği anlaşıldı.

Meslek acemiliğinin görülmemiş bir örneği olarak görüşmeler hem hakem devlet olan ülke hem de PKK mensupları tarafından kayda alındı. Bu kayıtların bir kısmı daha sonra tehdit unsuru olarak PKK’lılarca internet sitelerinden kamuoyuna sızdırıldı. MİT bu konudan ancak bu şekilde haberdar oldu.

Bu süreç ve görüşmelerden terör örgütünün tüm üst yönetimi ve hakem devlet bilgi sahibidir. Ancak terörle mücadele eden başta Genelkurmay olmak üzere ne Jandarma ne de Emniyet Genel Müdürlüğüne herhangi bir bilgilendirme yapılmadı.

Tamamen iç kamuoyuna, muhalefet partilerine, hatta kabineye, iktidar partisi milletvekillerine kapalı ve gizli yürütülen bu görüşmelerde;

- Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması,

- Özerk yönetim.

- Dağdaki silahlı terörist grupların dağdan indirilerek (öz savunma gücü) kolluk gücüne dönüştürülmesi.

- Bu konularda Hükümetçe yasal düzenlemeler yapılması ele alındı.”

Savcı Yüksel’in, Altıparmak’ın bu ifadeleri üzerine “Bu bilgiler devlet sırrıydı, neden açıkladın?” dediği iddia edildi.

 

‘Şahsi görüşlerim’

 

İfadesinde, 20 Ağustos’ta emekli olduğunu söyleyen Altıparmak, “Röportaj verdiğim doğrudur. Bu hususlar, benim görev sebebiyle doğrudan edindiğim bilgiler değil sadece basından da birçok kişinin konuştuğu konulardaki görüşlerimdir” dedi.

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