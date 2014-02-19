T24 LogoT24 Logo
Gündem

Savcı Zekeriya Öz'ün avukatı hayatını kaybetti

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nden Bolu'ya düz savcı olarak atanan Zekeriya Öz'ün avukatı trafik kazasında hayatını kaybetti

19 Şubat 2014 17:27

Arzu Yıldız Ankara

17 Aralık yolsuzluk soruşturması sonrasında Bolu’ya düz savcı olarak atanan Zekeriya Öz’ün avukatı Mahmut Gönültaş geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.

Öz hakkında çıkan haberlerle ilgili davalara bakan ancak daha sonra davalardan çekilen avukat Mahmut Gönültaş’ın bugün Honda marka jip ile İstanbul Hadımköy gişelerinde trafik kazası geçirdi. Kazanın ardından bölgeye ambulans ve polis ekipleri geldi. Ağır yaralı Gönültaş, Büyükçekmece Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Gönültaş, hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında, kazanın gerçekleştiği bölgede bulunan MOBESE kayıtları ve görgü tanıklarının bilgisine başvurulduğu öğrenildi.

ETİKETLER

zekeriya özavukatı öldütrafik kazası17 aralıkyolsuzlukboludüz savcıarzu yıldızt24mahmut gönültaş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24