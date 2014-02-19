Savcı Zekeriya Öz'ün avukatı hayatını kaybetti

Arzu Yıldız Ankara

17 Aralık yolsuzluk soruşturması sonrasında Bolu’ya düz savcı olarak atanan Zekeriya Öz’ün avukatı Mahmut Gönültaş geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.

Öz hakkında çıkan haberlerle ilgili davalara bakan ancak daha sonra davalardan çekilen avukat Mahmut Gönültaş’ın bugün Honda marka jip ile İstanbul Hadımköy gişelerinde trafik kazası geçirdi. Kazanın ardından bölgeye ambulans ve polis ekipleri geldi. Ağır yaralı Gönültaş, Büyükçekmece Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Gönültaş, hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında, kazanın gerçekleştiği bölgede bulunan MOBESE kayıtları ve görgü tanıklarının bilgisine başvurulduğu öğrenildi.